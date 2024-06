Incivismo sobre dos ruedas en Ibiza

Cada día voy y vuelvo de la redacción a casa en patinete eléctrico y cada día veo cómo se incumple la normativa de circulación de estos Vehículos de Movilidad Personal. No sé si en muchas ocasiones es desconocimiento o si simplemente es incivismo, pero en un trayecto de apenas un kilómetro y medio, las irresponsabilidades se acumulan. Raro es quien lleva chaleco reflectante y casco. Los hay quienes llevan una cosa, quienes llevan la otra o quienes no llevan ninguno de los complementos de seguridad. Muchos circulan en compañía, bien con un amigo, con la novia... e incluso he visto madres que llevan subidos en el patinete a sus peques (sin casco, por supuesto). ¡Me dan los siete males! Lo de no usar el móvil mientras se conduce ¿quién lo dice? El nivel experto es tal que no solo hablan por teléfono o mandan audios de WhatsApp, si no que algunos son capaces de hacer una videollamada a la vez que se mueven por la ciudad. ¡Ver para creer! ¡Ah! Y también están los de casco no, pero cascos sí, que viajar escuchando música mola más que llegar al trabajo (o donde vayan) con el pelo chafado.

Además de todo esto, hay quienes creen que si circulan en patinete la señalética no es para ellos. No existen semáforos, ni pasos de peatones…no sea que tarden un minuto más en llegar a su destino. En serio, ¿es una cuestión de falta de educación (vial) o qué pasa en esta ciudad? La normativa vigente en Ibiza es clara pero muchos usuarios la ignoran por completo.

Poco nos pasa para la jungla que hay. Y por si fuéramos pocos…, parió la burra (que dice el refrán). El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha un sistema «en pruebas» de alquiler de bicis y patinetes. Ya se empiezan a ver algunos por las calles, pero es que, en nada, se van a multiplicar. ¡400 hay previstos! ¿Es necesario? Espero que, por la seguridad de todos quienes los utilizamos, también se multipliquen los controles a estos vehículos. Aunque el hecho de que se alquilen sin casco ni chaleco, invitando a incumplir la propia normativa, da alguna pista de lo que pasará.

