«Tengas pleitos y los ganes» es una de esas maldiciones que, de tan retorcidas e inteligentes, deberían ser declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo suscribo al 100%. Es preferible pactar un acuerdo que ganar un conflicto. Entre otras cosas, porque nunca me he llegado a fiar de quienes dirimen los pleitos. Siempre me ha parecido una locura fiar mi destino en las manos de un tipo con toga. Pleitear es un lujo de quienes saben que tienen todos los ases de su lado, que suelen ser también —curiosa coincidencia— los que cuentan con amigos, familiares y compañeros de clase en la judicatura.

Me viene esta reflexión porque la semana pasada entrevisté a Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial. El hombre vino a Ibiza para participar en una charla en Can Misses y, excepcionalmente, atendió a este diario. Resulta insólito que toda una figura de este calibre tenga la deferencia de atender a un medio de comunicación local y, además, hacerlo sin prisas y sin rehuir ninguna pregunta. Estuvimos casi una hora charlando y respondió a todo. Sin duda, un tipo encantador, lo que no quita que me chirriaran muchas de sus declaraciones. Me hizo gracia cuando me repitió varias veces que los jueces son los garantes últimos de la libertad de los ciudadanos. Quizás tenga razón, pero yo siempre los he visto como la última trinchera que usan los poderosos para defender sus privilegios. Esa insistencia en presentarse como garantes del Estado de Derecho y las libertades ciudadanas me pareció puro endiosamiento. En resumen, disiento de prácticamente todo lo que me dijo.

Eso sí, debo admitir que el juez tuvo una cordialidad exquisita y que, al apagar la grabadora, lo que me apetecía era hacer un café —o unas cañas— con él y seguir charlando para expresarle todo en lo que estaba disconforme, y retarle a un juego dialéctico para intentar convencer el u.o al otro —y seguro que me ganaría, que por algo es juez—. En definitiva, que siempre es más divertido hablar con quien no estás de acuerdo. Eso sí, por el placer de la conversación. Sin pleitos.

