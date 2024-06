El manualde señoro

Si te ofende la palabra señoro, no tengas ninguna duda. Eres un señoro. Pero para que te quede más claro, te voy a dar unos ‘tips’ para que te reconozcas rápidamente. Si eres una señora, atenta, porque es importante reconocerle para poder darle puerta lo antes posible. Para empezar, el señoro se defenderá diciendo que no es machista, en vez de decir que es feminista. Te contará cosas que ya sabes, te obligará a escucharlas y te hará sentir mal si no lo haces. El señoro no dialoga. El señoro es monologuista y tú tienes que escuchar, aplaudir y callar. El señoro querrá conducir tu coche. Este apunte es importante. ¡Tu coche! Lo hará hasta conseguir que te olvides de conducir y dependas totalmente de él para ir de aquí para allá. El señoro dice que no es machista porque tiene madre y hermanas. El señoro te pondrá la tele cuando subas a su casa y no bajará la tapa del water cuando entre en la tuya.

El señoro saltará a defender a su género cada vez que hables sobre cualquier cosa que te ha sucedido como mujer. Saltará diciendo que no todos los hombres son iguales. El señoro te dirá que no escuchas y te pedirá que bajes el tono, cuando expliques algo de forma apasionada. Luego está el señoro de Tinder, que en la primera cita se ofenderá si le pides que te enseñe el dni o no entenderá que te dé miedo ir a su casa de buenas a primeras. El señoro no empatiza con la inseguridad y el miedo que sufrimos las mujeres.

La culminación del señoro llega el día en que, en un evento cualquiera, rodeado de mujeres desconocidas, se meterá en vuestra conversación y sin dudarlo os dirá que la violencia de género no existe. Sí amigas, esto ha pasado. Y nosotras nos hemos levantado y no le hemos dedicado al señoro ni medio segundo.

Porque al primer signo de señoro, hay que huir como si no hubiera un mañana. El señoro menospreciará a las mujeres que consiguen logros, apartándolas y ocupando su lugar. Un ejemplo reciente es el Sr. Laporta, que es Alfa y Omega del mundo señoril, bajando de un avion con la copa de la liga europea como si la hubiera ganado él. Porque el señoro no ama a las mujeres. No las ama ni las respeta. Ni ganando la Champions.

Suscríbete para seguir leyendo