Ibiza: una historia a base de parches

El problema de la vivienda sigue condicionando la vida de miles de personas, asombrando y enfadando al resto, que no entendemos (aunque las razones están muy claras) cómo hemos llegado a este punto de deshumanización de la sociedad. Quien tiene un amigo afectado no sabe bien qué hacer para echarle una mano, y además, como una temible espada de Damocles, la amenaza de perder el techo que nos cobija nos acecha a todos los trabajadores que o no hemos podido o no hemos tenido oportunidad de comprarnos algo, por ridículo que fuera, cuando el mercado no sufría el estrés actual, cuando la lógica nos decía que si nos pedían algo por un pisito, que era eso lo que valía.

Cómo te iban a engañar el vendedor, el banco, el mercado... Pues ahora todos mienten, todos están agazapados para arañar esa pequeña fortuna que se esconde tras esos escasos metros cuadrados que le dejaron en herencia o incluso entre las cuatro paredes que alquiló a buen precio y ahora está realquilando. Sacando jugo hasta a la terraza, los muy sinvergüenzas.

Esta diatriba tiene su origen en el problema del asentamiento ilegal en Can Rova, el solar en el que un desalmado tiene alquiladas decenas de parcelas donde la gente pueda plantar la tienda, la caravana o lo que pueda utilizar para tener algo digno donde descansar e intentar hacer una vida. Pero les queda poco porque ya hay orden de desalojo. ¿Dónde irán, qué zona de la isla ocuparán? No hay sitio para ellos. Pese a las decenas de asentamientos que salpican la isla, a nadie se le ha ocurrido buscar soluciones. Si hay un problema, busca una solución provisional hasta que se te ocurra qué hacer. Así vamos en esta isla desde hace décadas. Parcheando, que es gerundio....

Suscríbete para seguir leyendo