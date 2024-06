Más trastos por las calles de Ibiza

Hace unas semanas, paseando por Madrid con una amiga, tropecé con algo tirado en el suelo y casi me plancho la nariz. Era uno de esos patinetes eléctricos de alquiler que se dejan olvidados aquí y allá en las aceras y que se han convertido en un trasto más en las ciudades. Seguimos camino mientras le explicaba a mi amiga que pese a todos los problemas que tiene Ibiza, al menos este nos lo ahorrábamos, que a nadie se le ocurriría montar un negocio de esos en una ciudad como esta. Primero por una cuestión de tamaño, porque los residentes que necesitan este tipo de transporte seguramente ya lo tienen y porque a los turistas no les hace falta para moverse por su área de caza, que se recorre de lado a lado en 20 minutos a pie. Además, argumentaba yo en mi inocencia, si para alquilar uno de esos patinetes hay que tener casco y chaleco reflectante, no tiene ningún sentido para los visitantes, que no suelen llegar a la isla con estos accesorios bajo el brazo. Vamos, que estaba muy convencido del asunto. Así que me llevé una gran sorpresa cuando el Ayuntamiento de Ibiza anunció que había llegado a un acuerdo con una empresa de movilidad para soltar 400 de estos aparatos del infierno por la ciudad, además de 150 bicis. Al día siguiente ya vi los primeros patinetes esperando a posibles clientes/viajeros junto al estadio de Can Misses. Y no son los únicos. Otras empresas han anunciado ya que en breve desplegarán sus patinetes y bicicletas no solo en Vila, sino por toda la isla.

Yo siempre pienso que estos negocios no van a funcionar. Creo que estos patinetes se quedarán ahí de adorno durante meses o años hasta que la empresa lo dé por imposible y se los lleve o, lo que es peor, que acabarán tirados aquí y allá como en las grandes ciudades. Pero también pensaba que las aplicaciones de reparto de comida rápida no tenían sentido aquí y ya está todo copado. Lo próximo que creo que no llegará son los tuk tuk que ya son plaga en Madrid o Barcelona, así que podemos ir preparándonos. n

