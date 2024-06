Dejemos que arda todo

Algunos días dan ganas de decir «se acabó, finito, chimpún, me rindo». Porque hay momentos en los que parece que nada de lo que trabajamos tiene sentido y que todo es esforzarse en vano. Que da igual lo bien o mal hecho, que cumplas o no, porque el resultado va a ser el mismo. Y no me quejo ahora como una abuela cebolleta por los tiempos pasados que siempre fueron mejores. En realidad, esto va de lo que debió ser y nunca fue, y que cada año va a peor. Cuando nos dicen que lo secuestrado por los impuestos va, sobre todo, para educación y sanidad, hay quien pone cara de «por supuesto» y se queda con su «conciencia social» satisfecha, creyendo que así cumple con lo que se debe.

Pero reconozcan que de un tiempo a esta parte lo que es la sanidad tiene un atasco importante, tanto que hasta las derivaciones a la privada están paradas, y no entremos en cómo se le vieron las costuras y las vergüenzas, hace ahora cuatro años, a aquella que algunos llamaban «la mejor sanidad del mundo». Y nos permitimos el lujo de hacerla universal y gratuita (¡ja!) para todo el que la pida, con sanitarios (¡qué palabra más lamentablemente evocadora!) que, tras años de estudios y preparación, encadenan contratos por días ¡por días!

Respecto a la educación, siento decirles que no es que actualmente titulen más alumnos porque aprendan mucho o el sistema sea genial; es que ahora todos pasan de curso incluso sin aprobar, para desesperación (o no) de los docentes y regocijo de tantos padres obsesionados por la titulitis pero pasotas respecto a lo aprendido.

Si quieren también les comento lo de las infraestructuras: vivo en una región tercermundista en la que cada viaje en tren es una aventura abierta a infinitas posibilidades, el 90% de ellas catastróficas. No se invierte en mantener lo que ya tenemos, porque los sueldos de asesores, las prebendas de políticos y los observatorios y chiringuitos se comen todo lo que aportamos, que es mucho más de lo que imaginan. Y pretenden cobrarnos por el uso de las autovías.

A su sueldo, bocado porcentual. A su piso, pagado con mucho esfuerzo, IBI y catastrazo. A su coche a plazos, matriculación y rodaje. Al tabaco, impuesto. Al alcohol, impuesto. A las bebidas azucaradas, impuesto. A todo lo que compran, IVA. Y así vamos restando y restando hasta quedarnos bajo mínimos, porque el Estado tiene que sacar tajada de todo, que hay un elefantiásico sistema que mantener y miles de paguitas que conceder para asegurar los votos.

Y sí, hay días que dan ganas de echarse al monte y dejar de pagar y de ser parte del engranaje. Un huerto, tres gallinas y un cochino. Total, no creo que las pensiones lleguen a la siguiente generación. Y es que no veo a ningún político buscando soluciones que no pasen por exprimir un poco más a los que producen y aumentar su cohorte de mantenidos.

Ojalá algún día seamos capaces de plantarnos. «Hasta aquí», y que se vaya todo al infierno, mientras nos bebemos una botella de licor casero destilado en casa, escondido y a salvo de inspectores de hacienda y de sanidad.

