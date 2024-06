Al segle XXI, quina Europa volem?

Vivim moments estranys i complicats a Ibiza. Tenim una bona situació econòmica i pràcticament plena ocupació, però al mateix temps hi ha una greu manca d’habitatge assequible i un alt cost de la vida. També hi ha massificació turística, una crisi climàtica i una manca de treballadors i treballadores en molts de sectors econòmics i serveis públics. Vivim, ara mateix, preocupats per conflictes propers com la guerra d’Ucraïna o la situació de Gaza i pendents d’un possible retorn de Trump al poder. I tot el que ens passa ens fa reflexionar sobre el món on vivim i la necessitat que tenim de solucions. Un món complicat que recorda el de finals dels anys 20 i 30 del segle XX. Però també hi ha diferències i elements positius. Durant els quasi 40 anys que fa que formam part de la Unió Europea hem gaudit d’un model europeu democràtic amb pau i prosperitat, que lluita contra el canvi climàtic, amb sanitat i educació públiques, dret a l’habitatge, drets socials, igualtat de gènere, protecció als majors, protecció als consumidors, immigració ordenada, futur per als joves i que dóna passes cap a una mobilitat sostenible, en definitiva un sistema d’igualtat d’oportunitats, llibertat i progrés. Aquest és el model de la Unió que hem construït conjuntament amb els altres europeus, un model que encara tenim i que cal defensar.

I sí, ara mateix hi ha problemes a Europa, però precisament per això és més necessari que mai resoldre les dificultats aplicant polítiques socialdemòcrates, que siguin generadores de riquesa i protectores de l’estat del benestar. Unes polítiques integradores que defensin la migració legal i ordenada. Seria molt perillós que dominessin el Parlament Europeu forces polítiques d’extrema dreta, ultranacionalistes i ultraliberals, que parlen de resoldre problemes complexos només amb paraules i populisme, que parlen de tancar fronteres entre països (com si no fos evident el fracàs del Brexit britànic) i que neguen l’evidència del canvi climàtic. Unes forces extremistes i intolerants que parlen de llibertat i de desregular, però només per així explotar els treballadors, especular amb els nostres habitatges, contribuir a l’excés de CO₂ que provoca el canvi climàtic i no contribuir al benestar de la societat, una llibertat en definitiva per a ells mateixos. Unes forces negacionistes, masclistes i xenòfobes que cada dia influeixen més en la dreta europea amb la qual ja governen en alguns indrets o que li donen suport, com aquí a les Illes fa Vox amb el PP.

I com afecta el Parlament Europeu al nostre dia a dia? El Parlament, que s’organitza per grups polítics i no estatals, aprova lleis i un pressupost, que proposen els membres de la Comissió Europea (formada per comissaris de cada estat membre). La legislació europea la conformen cinc tipus d’actes legislatius: reglaments i directives, que són d’obligat compliment pels estats membres; decisions, que només afecten l’estat o empresa a qui es dirigeix; i finalment les recomanacions i dictàmens, que no són obligatoris. La legislació europea s’aplica a la llibertat de circulació dels ciutadans europeus, la seguretat alimentària, la protecció del consumidor, l’ocupació i la política social, el medi ambient i el canvi climàtic; i amplis sectors de l’economia com la moneda, l’energia, el comerç, el transport, l’agricultura i la pesca. També s’aplica legislació europea a molts altres temes com la investigació i el desenvolupament, la fiscalitat indirecta, la política regional, l’educació amb els programes Erasmus + i els drets humans.

De la Unió Europea va venir el finançament dels ERTO i les prestacions extraordinàries dels autònoms perquè 5 milions de ciutadans poguessin mantenir la feina durant la crisi de la Covid-19. I també les ajudes i els crèdits ICO que van salvar milers d’empreses. I, per descomptat, d’Europa també venen els fons europeus Next Generation, 160 milions d’euros que ens estan permetent reindustrialitzar Espanya en clau verda i digital. I també, gràcies a la Unió i a la feina del govern de Pedro Sánchez, es va aprovar la “solució ibèrica” que ens ha permès comptar amb una de les energies més barates de tota Europa. I després d’aquestes millores també caldrà reivindicar el reconeixement de la nostra insularitat. Les illes europees som territoris fràgils i hauríem de tenir mesures especials, que fessin possible harmonitzar la pertinença a la Unió amb la protecció del territori i els drets de les persones residents, en especial a l’habitatge.

I pel que fa als candidats socialistes vull destacar a l’actual representant balear, Alícia Homs, una dona jove i molt preparada, que durant aquests anys ha fet molt bona feina sobretot en temes d’ocupació i assumptes socials. I finalment el representant d’Ibiza a la llista del PSOE, Piotr Sadowski, una persona també força preparada i experta en temes europeus des de la perspectiva de la societat civil. El dia 9 de juny caldrà participar en les eleccions, ens hi jugam molt.

