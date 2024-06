(Ara m’atur. Ara em descloc.

Ara t’entendres.

Ara no sé però ho faig igual.

Ara ens desfullam.

Ara m’empelt de tu.

Ara floreixes

Per fer-te fruit:

Jo et tornaré a mossegar.

‘Esfullar’

Jèssica Ferrer Escandell)

Juny una nostàlgia, un record d’imatges perdudes ara recuperades, miratge i encanteri tot just al pòrtic de l’estiu aclaparador i anguniós a la vegada. O no. Juny en la vocació perduda d’altres àmbits i persones, paisatges, música de rock and roll clàssic, ‘Tutti fruti’, tal vegada i la terrassa n’era plena d’un jovent calent i ombrívola també. Exercici per a la nostàlgia, el sentiment atrapats entre venes i vísceres de difícil control. La mar tranquil·la sovint blava o blanca tot depèn de la necessària llum d’aquest sol ara valent i coratjós. Coratjós i criminal, cal dir-ho. Encararà les imatges de més de mil persones a la vora del Consell Insular d’Ibiza en protesta per l’anomenada massificació turística i amb la notable absència de significatives (representatives) personalitats de la nostra, política, ara i en tant delicada, exquisida esquerra que varen decidir, o almenys així ho sembla, fer vacances o triaren prendre un gelat de xocolata a Los valencianos. Normal. Amb aquesta calor... Malgrat tot juny és la nostàlgia, la fruita desitjada -no oblidem les riquíssimes peres de sant Joan sempre curtes i escasses-, l’espectacle d’una natura plena efervescència i a l’abast de tots i de tothom amb l’amic Torres Font ara camí dels vuitanta i espitja. Juny una nostàlgia. Però avui és dissabte i Kiko Sanguino, lector impecable/implacable, manté la seva fidelitat a Franz Kafka, Marcel Proust i Pío Baroja. El dinar és a Artesans, el trio Carmela/Isadora/Cristina serveixen a les taules mentre Fernando cuina un suggerent bullit de peix. I de postre, rom chocho de la negra. Sí, juny una nostàlgia.

