Carta abierta al presidente del Gobierno

Querido presidente, Pedro Sánchez,

Me permito, como una ciudadana más de a pie, dirigirme a usted, dándole traslado de la sensación de desasosiego y desamparo que estamos viviendo los españoles que aún tenemos sentido de la integridad y de la honestidad. La integridad define a aquellas personas que actúan de acuerdo a unos principios éticos y que practican la honestidad que es el acto de ser veraz. La verdad, que es la coincidencia entre una afirmación y los hechos a los que se refiere la misma, no puede ni debe ser relativa ni fugaz. Por ello, la verdad aflora en nuestras conciencias, aunque la queramos acallar, e incluso traicionar con eufemismos que ocultan una falsedad flagrante, disfrazada de “cambios de opinión”.

Asimismo, mientras escribo esta misiva, se está aprobando en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. Le confieso que hoy no es uno de mis mejores días, a pesar de que la anestesia que se nos está inoculando a los ciudadanos está haciendo sus efectos. No puedo ocultarle tampoco, que hoy muchos de nosotros nos sentimos defraudados e impotentes no solo por la amnistía, uno más de los desastres que estamos viviendo en primera persona, sino por el cariz que están tomando las cosas, cuando los principios democráticos sobre los que se sustenta y debe descansar nuestra democracia se están poniendo en grave peligro. Le pido pues, que hagamos memoria, que no olvidemos que nos costó mucho alcanzar la paz y llegar a ser un pueblo próspero y conciliador. Porque muchos sacrificios colectivos e individuales nos condujeron a la paz, a la prosperidad, a la democracia y al estado de bienestar y derecho que hemos alcanzado. Por ello, detengámonos, reflexionemos y veamos las cosas desde una perspectiva más sosegada, antes de tirarlo todo por la borda.

En este sentido, quiero recordarle, tal y como su conciencia conoce y sabe, que la democracia no es indultar y amnistiar a políticos, no es romper la separación de poderes, no es amedrentar a la opinión pública (si no dice lo que yo quiero), no es fomentar la desigualdad entre iguales, no es gobernar solo para unos pocos (los míos) sino para todos los ciudadanos, no es levantar un muro entre los españoles, no es alcanzar el poder a toda costa y a cualquier precio. La democracia, sr. presidente, que es el gobierno del pueblo, por y para el pueblo, es tener la humildad de ponerse al servicio de los ciudadanos, con transparencia, honestidad e integridad. La democracia es dar explicaciones sobre las decisiones y actuaciones que se están tomando en el ejercicio de la acción de gobierno, sin parapetarse en palabras huecas y sin excusas, porque la “máquina del fango”, como usted la llama, no existe, es pura invención. Un pretexto más, que le impide ser honesto consigo mismo y con los españoles.

Decía Benjamin Franklin que “solo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y reconocer sus errores”. Le invito pues a confesar sus faltas y reconocer sus errores. Le invito a hacer autocrítica, a detener toda esta locura, este sinsentido al que nos está conduciendo, porque … aún no es tarde. Aún puede convertirse en el presidente honesto e íntegro, que da la palabra y escucha a su pueblo. Le invito finalmente, a través de esta humilde y sincera carta, a ser el presidente que se merecen y necesitan todos los españoles.

En Ibiza a 30 de mayo de 2024.

