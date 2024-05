Uno no nace incrédulo (Rousseau pensó que éramos puros y hasta buenos, sin percatarse de que luego llegarían los que nos contaminarían). Se hace racionalista después de tres comunicaciones televisivas de los “telepredicadores” (haberlos, haylos) de algunas sesiones de control los miércoles en el Congreso o de haber recibido una educación de pago en el colegio de curas o monjas (hermanos de la Salle en mi caso). A partir de ese momento piensas que santo Tomás llegó a santo porque metió el dedo en la llaga de Cristo cuando le anunciaron su resurrección. Los hay que abrazan la fe como única tabla de salvación para capear situaciones de incertidumbre. Creen que “mueve montañas” y no se dan cuenta de que detrás hay excavadoras y apisonadoras o en el caso de las hipotecas, bancos reclamando con las cifras del Euribor por las nubes. Uno ha visto la fe en un dios con cara de médico aficionado a los milagros de la ciencia, con cara de billete de la primitiva o con cara de santa Rita patrona de los imposibles. Al final de estos caminos nunca está Compostela, sino la cruda realidad del día a día que te obliga a salir del deseo imaginario por la puerta de atrás. De esta guisa a lo largo de los años y muchas “plegarias” sin indulgencia plenaria te conviertes en “racionalista” cum laude sabiendo que solo lo que ves y compruebas, como en las cuentas de los restaurantes, es la verdad, que nunca es absoluta (esa la dejamos para los autócratas de nuevo cuño) con matices según la “tele” que veas. Toda esta reflexión genérica, de cómo si conmigo no fuera nada (pensará usted querido lector) a qué viene. Pues es sencillo. Obedece a un sentimiento de espada corta, de tú a tú con una profesora de esta isla que el día 31 de mayo (pasado mañana) tiene que abandonar el domicilio de los últimos ocho meses y buscar acomodo durante el mes de junio (final de curso) en casa de una amiga/o que se apiade de su situación extrema. Y el próximo septiembre (octubre real) vuelta a empezar… Háblenle de proyectos educativos, de crear un ambiente favorable al alumno, dónde acaba la vocación y empieza la cruda realidad y tantas otras cuestiones que terminan en el sofá de una casa ajena quitándole el sitio al “gato o perro” de turno. 24.000 plazas turísticas en la isla (dicen que autorizadas) y ¿cuántas para profesionales imprescindibles para la vida cotidiana de ricos y pobres, empresarios y trabajadores o simplemente residentes en esta isla?