No siempre lloverán perdices

Hace algunos años, los vaticinios agoreros sobre el porvenir de las islas nos parecían cosa de aves de mal agüero. En estos momentos no necesitamos una bola de cristal ni que el cenizo de turno nos dé la murga, porque la naturaleza se basta para poner los puntos sobre las íes. El problema es que no le hacemos ni puto caso. Seguimos pasivos y sordos. Nos resignamos a salir del paso con medidas cortoplacistas que, eso sí, nos aseguren el turismo de cada verano. El medio y largo plazo nos importa un rábano. Un ejemplo sintomático, impensable hace sólo unos años, es la inyección de agua desalada que vamos a inyectar en los pozos para tener una reserva estival suficiente. Y bien está. Pero no basta con asegurarnos agua para este verano y para que no se quejen nuestros visitantes. Necesitamos agua para todos y para todo el año. Parece que seguimos en la idea de que, antes o después, lloverá a raudales, las aguas freáticas se recuperarán, Santa Eulària recuperará su bonito apellido y el hoy torrente volverá a ser el río que fue. Nos creemos, en fin, que lloverán perdices.

También estamos a verlas venir con las alternativas del vertedero, nos decimos que la regresión de la posidonia es una exageración y que no saben lo que dicen quienes hablan de saturación turística y exceso de coches. Muy al contrario, aplaudimos con las orejas las buenas perspectivas para esta próxima temporada de un turismo igual o mejor en números que el año pasado. Y cuando alguien habla de la fragilidad natural que ante el cambio climático tienen islas pequeñas como las nuestras, se nos escapa una sonrisa que, tiempo al tiempo, puede acabar en una mueca. Miramos hacia otro lado y allá se las compongan quienes estén aquí cuando pinten bastos. Mal rollo. Da la impresión de que las administraciones no creen en la precariedad que nos crea un éxito que, por excesivo, puede resultar insostenible. Tenemos un serio problema si en nuestro diccionario no tenemos la palabra ‘previsión’. Toreamos tiempos complicados y convendría evitar que, por excesiva ambición o descuido, el toro nos cornee. n

