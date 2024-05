¿Límites en Ibiza? No es por nosotros, es por la gallina

No es por nosotros. Ese frenesí de límites, esa locura antimasificación, esa fe desaforada en contra de la saturación... Esa ostentación en pro de poner coto a la alfombra roja al turismo sin control a la que se aferra ahora el PP no es por nosotros. No es por quienes tienen que salir media hora antes para ir al trabajo porque van en caravana desde sus casas y el autobús, lleno hasta los topes, les ha dejado tirados en la parada. No es por quienes hace mucho que no podemos ir a nuestras playas de infancia porque están llenas de camas balinesas y mesas cubiertas de sushi y cubiteras. No es por quienes le temen al verano porque saben que se les avecinan noches sin dormir por el incivismo de quienes se creen que toda Eivissa es botellón. Tampoco por los que se ven obligados a malvivir en coches, caravanas, tiendas de campaña o camas calientes porque la mayoría de los pisos se dedican al alquiler turístico.

No, lo siento. No es por ninguno de cada uno de nosotros. Hace ya mucho que todos y cada uno de los que vivimos todo el año en esta isla damos señales de alarma. Avisamos. Gritamos. Pataleamos. Pedimos ayuda. Exigimos medidas. Y cuando digo hace mucho no hablo de un par de años, sino de bastantes más. Desde que las hamacas colonizaron la arena de las playas y sus responsables echaban de malas maneras a quienes iban con su toalla, los primeros turistas optaron por cambiar el hotel por un piso, en el horizonte se contaban más barcos que nubes, los beach clubs fagocitaron el primer chiringuito y Atlantis desterró del vocabulario a sa Pedrera de Cala d’Hort.

De eso no hace dos ni tres ni siete años. Hace más. Bastante más. Quejicas, agoreros, exagerados, retrógrados... Son algunas de las calificaciones que recibían quienes empezaban a atisbar un futuro que se presenta ahora con crudeza. Y, de repente, quienes despreciaban aquellas señales de alerta ponen el grito en el cielo, dicen «hasta aquí hemos llegado», se convierten en adalides de los límites. ¿Ahora? ¿Justo ahora? ¿Cuando empiezan a convocarse manifestaciones contra el turismo masivo? ¿Cuando la prensa destaca las bondades de otras Eivissa? No es por nosotros. Es por la gallina. La de los huevos de oro.

