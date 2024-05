Enfangar-se amb la llengua

Recentment, s’ha tornat a omplir de gom a gom la plaça Major de Palma, i, segons reportaren, també carrers adjacents, en defensa de la llengua catalana. Ara que l’hostilitat contra el català s’està mostrant, com es solia dir, per terra, mar i aire, la societat civil també es troba en fase de reaccionar davant aquesta agressió continuada. Per això el Correllengua d’enguany ha acabat de manera tan destacada, a la capital del nostre país pluriinsular.

La posició hostil envers la nostra llengua ha arribat a les més altes esferes. D’una banda, Vox ha proposat canvis a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (canvis que no aniran endavant perquè no compten amb cap suport, de cap altre grup parlamentari). Així, idò, el nostre Estatut continuarà dient que la llengua pròpia de les Illes Balears és la catalana (atenció! No el català de les Balears ni cap altre subterfugi disgregador: la llengua catalana. Punt). Allò amb què no comptàvem era que el cap de l’Estat, el rei d’Espanya, Felip VI de Borbó, concedís la distinció de “Real/Reyal” (no és conya!) a una fantasmagòrica Academi de sa Llengo Baléà. Que el rei anava amb Vox amb moltes coses, a gran distància idò de la majoria social del regne que suposadament reina, ja ho intuíem, però poques vegades ho havíem pogut veure d’una manera tan descarnada.

Així i tot, els aliats en contra de la nostra llengua es contradiuen. Per una banda, el Borbó converteix en “Reyal” l’acadèmia fantasma, que s’inventa una “llengo baléà” -atenció: una!-, mentre els extremistes proposen que l’Estatut faci referencia a “las lenguas de las islas Baleares”. Com caram quedam? N’hi ha una -“llengo baléà”, que ningú, a cap de les illes, no diu que parli-, o unes quantes? Cas d’haver-n’hi unes quantes, quines serien? Hi entrarien el pollencí o el solleric, o les ficarien dins el sac del mallorquí, com si res no passàs? No s’aclareixen, evidentment, però tenen una cosa en comú, el rei d’Espanya i l’extrema dreta espanyola: la seua hostilitat envers la llengua catalana. Ja he escrit alguna altra vegada que Felip VI no és el rei d’Espanya, sinó el rei de Castella, i no d’una Castella qualsevol, sinó de la Castella imperialista que també es carrega els “comuneros”.

Com també he dit, i aprofit aquí per repetir-ho, que Vox no és un partit espanyol, sinó un partit castellà que pretén imposar la cultura i la llengua de Castella a totes les nacionalitats ibèriques, per la cara. Per tant, imperialistes castellans i prou.

En tot aquest batibull, el PP s’hi ha enfangat d’una manera innecessària. Si bé no ha picat l’ham de l’aliança Borbó-Vox, sí que l’ha picat a l’hora d’implementar polítiques de Vox, posem per cas, a l’únic àmbit on el català resisteix amb un mínim de dignitat: l’educació. Veurem com s’encararà el pròxim curs, però tot apunta que l’extrema dreta farà forat en la política lingüística educativa del Partit Popular. D’una manera totalment innecessària, d’altra banda, com ja hem apuntat anteriorment.

Tant la monarquia espanyola com Vox constitueixen anomalies de gran tonatge, perquè aquestes actituds culturicides formen part de la cultura pròpia d’altres segles, no de la tercera dècada del segle XXI. Pretendre anorrear una llengua parlada a les Illes Balears des del segle XIII, o reduir-la a un reducte folklòric podia tenir un sentit quan hi havia científics que es dedicaven a mesurar els cranis de blancs i negres per deduir si eren igual d’intel·ligents, o quan es debatia entre els mitrats si les dones tenien ànima, o si en tenien els habitants d’Amèrica. Però no té cap sentit quan tothom té clar -tret que tengui el cervell molt avariat- que tots venim a ser més o manco iguals, i que no hi ha contingències que ens diferenciïn substancialment els uns dels altres. Pretendre liquidar la cultura catalana (començant pel seu fonament bàsic, que és la llengua que la vehicula) forma part del programa tant de l’extrema dreta com de la corona. El PP, si no vol desferrar-se del cantó democràtic, no hi hauria de caure, ni tan sols a mitges. No s’hi pot enfangar de cap de les maneres. Entenc que la seua postura és complicada, quan es produeix una aliança clara entre la corona i els seus díscols pel cantó dret, però és precisament en aquests moments en què s’ha de mantenir el cap fred. I les idees clares, si pot ser.

Les últimes passes tant dels uns com dels altres estan esvaint molts dubtes. I no precisament sobre la llengua catalana, sinó sobre qüestions que la ultrapassen notablement.