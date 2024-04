Villalibre: Un discurs que (ens) fa enveja

Recentment, l’Athletic Club de Bilbao va guanyar la Copa, derrotant, en una final agònica, el RCD Mallorca (als penals, després d’haver acabat el partit i la pròrroga amb empat a un gol). Després vengueren les celebracions, que varen retardar una mica l’inici real de campanya de les eleccions al Parlament basc. Però, certament, el pas de les gavarres per la ria de Bilbao ho va eclipsar tot. L’arraval de la ciutat es va tenir dels colors vermell i blanc de l’Athletic, i de les coloraines de milers d’ikurrinyes.

Hi va haver un detall, de les celebracions de la victòria copera de l’Athletic, que em va cridar l’atenció, i que em va fer -ho he de confessar- una sana enveja. El protagonista no va ser cap dels germans Williams, ni tan sols cap jugador dels més conegudes del club biscaí. O potser té més notorietat de la que un servidor li atribueix. Si més no, es tracta d’un jugador formal i seriós, que ben sovent surt a la banqueta, però que treballa de valent quan l’entrenador troba que se’l necessita. I que, a fora del camp, destaca per la seua capacitat d’amenitzar les festes, generalment tocant la trompeta. Em referesc a Asier Villalibre.

Villalibre, a l’ajuntament de Bilbao, on l’equip fou rebut, va fer la seua intervenció íntegrament en euskera (m’ha arribat a través d’una traducció). Però això no hauria de ser tan estrany, encara que no sigui el més habitual. El que sí pot causar sensació, almenys a les nostres latituds, és el contingut de la seua intervenció. Va dir, textualment: “Aquí hi ha tanta gent, tants jóvens; sempre es diu que tenim una gran influència. Vull que no oblideu mai un dels fonaments més importants de l’Athletic: l’euskera. Realment no sabeu com és de polit sentir-vos en euskera a Sant Mamés, pel carrer, a Bilbao, allà on siga. Jóvens, continuau parlant en euskera; professors, continuau ensenyant-lo. Continuem impulsant un dels nostres fonaments per a la vida. Gora Euskal Herria!”.

El jugador verbalitza la consciència que els esportistes més o manco coneguts tenen una responsabilitat social per aquest fet, que se’ls té en compte i que constitueixen un model per a la joventut. Per tant, que han de tenir molta cura d’allò que escullen a l’hora de llançar missatges. Vaig trobar extraordinàriament esperançador el fet que la primera interrupció al seu discurs, amb aplaudiments generalitzats, crits i onejar de banderes, va ser després d’afirmar que la llengua basca constitueix un dels pilars fonamentals de l’Athletic Club. La segona va ser després d’animar els jóvens a continuar parlant en basc i els professors a ensenyar-lo. I la tercera va ser després del concloent Gora Euskal Herria.

Veient les imatges, no vaig poder deixar de pensar què hauria passat si la copa l’hagués guanyada el Mallorca. Teòricament, a les Illes Balears, el percentatge de catalanoparlants és més gran que no el de bascoparlants a Biscaia. Teòricament, tots els estudiants de les Balears tenen i han tengut des de fa anys, com a mínim, el cinquanta per cent de les classes en català. Endemés, la llengua majoritària dels no catalanoparlants és també una llengua romànica, molt pròxima al català (cosa que no ocorre amb el basc, que no té “parents lingüistics” pròxims coneguts). Hi hauria hagut cap jugador que, en fer els discursos de torn, hagués dit, posem per cas, “no oblideu mai un dels fonaments del Mallorca: el català”. Que hi hagués afegit: “és ben guapo -supòs que hauria dit “guapo”- sentir-vos parlar català a son Moix, a Palma, pel carrer, pertot arreu”. Que ho hagués reblat: “Joves, parlau català; professors, ensenyau-lo”? Ho dubt.

També dubt -digueu-me desconfiat- que un discurs com el que comentam hagués despertat autèntic entusiasme entre els seguidors del RCD Mallorca (tot i que no ho descart, perquè un jugador que acaba de guanyar un títol pot dir qualsevol cosa, que serà aclamat pels seguidors de l’equip). És difícil trobar algú, entre els nostres esportistes d’elit, que tengui uns posicionaments tan clars com Asier Villalibre sobre qüestions com la llengua o la cultura pròpies. No crec que en tenguem molts als Correllengua, com jugadors ben coneguts de l’Athletic o de la Real Sociedad fan amb la Korrika Euskal-Herria, a favor de l’euskera. Fins i tot em permet de dubtar si algun mallorquí exemplar, com el porter de la Real, seria tan combatiu a favor del català a Mallorca com ho és a favor de l’euskera a Donòstia. O si el seu club li permetria ser-ho.

I, mentre els jóvens de Bilbao, molt majoritàriament castellanoparlants d’origen, aclamen l’al·legat de Villalibre a favor del basc, a la nostra estimada i patida València els blavers s’acarnissen amb el primer bisbe que vol dignificar una mica la llengua dels valencians.

