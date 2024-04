Niñitos pobres en pateras

Es una niñita pequeña, de dos años, a la que agarra un bombero sujeto por cuerdas y arneses en el escarpado acantilado de la Mola. La nena tiene los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás, como rendida ante lo que le depare un viaje eterno que no acaba y que no entiende. No sabemos si está desmayada o ha cerrado los ojos para dejar de sentir terror. Las fotos del rescate de migrantes en la Mola difundidas por los bomberos de Formentera son estremecedoras. Son la imagen del drama de unas personas, unos niños, que han tenido la mala fortuna de nacer pobres y en lugares sin futuro. Se embarcan en pateras en las que ponen en peligro su vida, la de estos críos tan pequeños, para dejar atrás a saber qué horrores, qué desesperación. Otra foto muestra a una niña de cinco años en shock, agarrada a su salvador, un bombero que escala con ella en brazos. En otra sale un bebé de apenas un año, a quien coge su rescatador en pleno ascenso vertical por la roca. No paró de llorar. Los tres pequeños, junto con dos adolescentes, dos mujeres y tres hombres, han pasado una noche espantosa de miedo y angustia atrapados en el acantilado, a cuyo pie abandonó una patera a las dos de la mañana, después de dos días de navegación que les dejaron exhaustos. El infierno del mar fue luego de roca, donde pasaron 14 horas interminables. Les rescataron los bomberos de Formentera, que protagonizaron una auténtica heroicidad: qué extraordinaria y humana y valiente labor la suya. Ojalá más buenas personas y profesionales como ellos sigan ayudando a estos nenes a que les cambie la suerte y tengan un futuro mejor.

Suscríbete para seguir leyendo