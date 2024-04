El lamentable despertar de La Marina

Los humanos tenemos unas increíbles tragaderas porque somos animales de costumbres. Nos habituamos a todo. Cuando hemos visto caer las torres gemelas, asistimos a guerras en directo por televisión y hemos pasado una pandemia que durante dos años ha paralizado el planeta, ¿qué importancia puede tener que tengamos amuermadas tres cuartas partes de la ciudad, Dalt Vila, la Penya y la Marina? Es una nimiedad que no nos preocupa y, por lo tanto, no nos ocupa. Ejercemos un fatalismo muy mediterráneo y nos resulta cómodo dejar que las cosas sigan como están. Después de tener desvertebrada la ciudad durante tantos años nos parece absolutamente normal el abandono que hoy tiene la verdadera Vila. ¿Porque cree alguien que podemos llamar Vila al Ensanche? A mí me cuesta.

De aquí que el despertar de la Marina que sale como todas las primaveras de su letargo invernal me parezca un espectáculo lamentable. Me entristece. Subraya que durante todo el invierno ha sido –y lo es desde hace demasiados años- un ámbito fantasmal. Y porque su despertar nos recuerda la función que le damos hoy de escaparate, de mero comercio para el visitante, un escenario que estos días montamos a toda prisa y desmontaremos cuando cuando asome octubre.

Uno, que titula estas rayas precisamente ‘desde la Marina’, tiene la sensación de que habla desde el backstage, desde los bastidores, desde detrás del escenario, desde la desmemoria y el olvido. Nos llega el verano y el turista verá una magnífica puesta en escena, las puertas recién pintadas, las paredes recién encaladas, las plantas bajas abiertas y repletas de souvenirs, sin caer en la cuenta de que todo es un montaje, un artificio, un trampantojo, un tinglado de quita y pon. Sólo los que hemos vivido en la Marina sabemos que todo es apariencia, que llegará el invierno y las calles quedarán, de nuevo, vacías y en silencio. Por eso no me alegra el despertar de la Marina. Porque recuerdo lo que vi, no me gusta lo que veo.