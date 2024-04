La noche más larga

Sábado santo o de gloria para algunos. De dolor para los ciudadanos residentes (o no) en Formentera que llegaban o estaban en Ibiza más allá de las 19.15 horas. Ahí empezaba su ‘noche más larga’, esa en la que no hay barco por condiciones meteorológicas, en la que tienes que buscar hotel a 87 con IVA y sin desayuno. Con las oraciones pertinentes a la misericordia de las navieras que cruzan nuestro charco, para que tengan muchos clientes y les dejen pingües beneficios al día siguiente y dispongan de alguna barca que termine con el padecimiento de los ‘asilados’ de Formentera en la Ibiza redentora. Sin dudar de la profesionalidad de los capitanes (de quienes depende, en teoría, la oportunidad o no de pasar, por los santos Freus) a la hora de valorar la seguridad del pasajero y el consejo savio (con v) de los empresarios que velan por la seguridad de su cuenta de resultados sabiendo (esta vez con b) que es sábado santo de poca gente en Mercadona y adyacentes, o Ikea, si me apuran. Que no hay tiro con arco y otros deportes minoritarios y un etc que les lleva a suspender los ferris más allá de las 19.15, no sea que… Otras veces hemos pasado con mayor oleaje, mayor viento, vamos como si fueran atracciones de Port Aventura. Mañana de domingo de resurrección, de tradición taurina en la Sevilla pasada por agua del 24. Llegada a trancas y barrancas a Formentera, viendo amanecer desde el ferri (ha cambiado la hora en un plis, plas) y aquí una treintena de coches con sus pasajeros correspondientes dispuestos a embarcar allí donde las condiciones meteorológicas del día anterior lo desaconsejaban. Milagros de la Semana Santa y de la caja registradora de las navieras en un despierta con alegría. Sospecho que la diferencia entre sábado y domingo era simplemente la cantidad de usuarios. Esto sucedía sin la intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia que debería velar por que no se vulneren los intereses de los ciudadanos, caricaturas de la vida misma.

La otra parte de la parte contratante la encontramos en la isla propiamente dicha… las basuras campan a sus aires dando un grotesco cuadro cromático según los diferentes colores de las bolsas. Los alrededores de los contenedores, estratégicamente diseminados, rebosan de productos reciclados y alimentos para otros habitantes, casi siempre camuflados, que gozan del privilegio de restaurante ocasional a pie de guarida. Con la que está cayendo, a Córdoba solo le faltaban las basuras en pie de guerra y los quioscos al acecho.