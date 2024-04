Ibiza, decadencia y rebelión

Sobremesa en un bar de Vara de Rey, mi amiga y yo compartimos nuestras inquietudes sobre lo que consideramos la «decadencia de Ibiza», un tema que resuena con frecuencia y refleja la dura realidad que enfrentamos.

Mi amiga dice: «Ahora vivo en un estudio de 30 m2 está cerca del parque de la Paz y me cuesta un riñón. Desde que viví en Dalt Vila, allá por los años ochenta, las políticas económicas parecen no cejar en su empeño de echarme de la ciudad. Vamos, vamos, caballeros, por favor, nos instiga el neoliberalismo, al tiempo que le chupan la (…) al oligarca multipropietario de turno, algún capullo del norte de Europa o de Oriente Próximo que asoma el hocico un par de semanas al año por su casoplón ibicenco, una de las muchas propiedades que posee a lo largo y ancho del planeta, con el único pretexto de ponerse ciego como un piojo». Cuánta razón tiene, le ha puesto altavoz a lo que pienso y lo que pensamos muchos en las islas desde hace demasiado rato. Ella es así, tiene ese gesto sincero, disonante y políticamente incorrecto tan necesario.

El cierre de la oficina de Tráfico en Ibiza es solo un indicador de que se rezaga en su desarrollo. La falta de especialistas en el hospital, la reticencia de maestros y policías a venir a trabajar a la «isla bonita», todo ello marca un retroceso alarmante. A cambio vemos cómo un chef extranjero y multimillonario proclama estar construyendo «la nueva Ibiza», los inversionistas y fondos buitre campan a sus anchas, sin restricciones ni límites impuestos. La situación de crisis en las Pitiusas es innegable y se debe a las malas decisiones políticas. ¿Quién más si no debería hacerse cargo de esta crisis y velar por el bienestar del pueblo? Mi amiga, al igual que yo y quizás tú, se pregunta por qué no hay más participación ciudadana en las protestas. ¿Por qué no hay un movimiento que haga temblar a los ayuntamientos, alcaldes, concejales y partidos políticos? Está claro que es necesario que sientan el peso del pueblo y se vean obligados a actuar de una vez de manera responsable.

