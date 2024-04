«Alguien tiene que ser el primero»

La Semana Santa debería empezar cada año en abril, qué puñeta, cerquita de la temporada de verano que, como aprendemos en estas islas antes que a contar, se inicia el 1 de mayo. Hasta entonces, abrir un negocio en Ibiza es poco menos que una heroicidad. Y en el puerto de Vila ahora hay pocos pero auténticos héroes. Esperan estoicos, indiferentes incluso al frío que pela, a los escasos turistas que recorren los muelles y osan adentrarse en las callejuelas de la Marina, convertidas por obra y gracia del dios Eolo en túneles de viento. Las terrazas todavía no ocupan todo el espacio que exigirán en unos meses; apenas salpican las calles. También las tiendas de recuerdos. En una de ellas su propietaria, Cristina, querida amiga de buenos años en Es Diari, apunta resignada, pero optimista (no sé si son compatibles esos dos sentimientos, qué más da), que «alguien tiene que abrir el primero». Va vendiendo poco a poco pero en progresión aritmética: un artículo el primer día, tres el tercero... Como los clientes de los restaurantes, ahora los puede contar con los dedos de una sola mano. En unos meses no recordará la cara del que atendió tres minutos antes. Es el ritmo de la temporada, del caos. Todavía podemos disfrutar de cierto relax...

