Una ITB calcada de las anteriores

Resumen de la pasada feria turística de Berlín, la ITB: lean el resumen de la de 2023 porque ocurrió lo mismo, lo de siempre. A saber: los turoperadores alemanes se quejan de que pierden cuota porque cada vez hay más operación directa on line de los hoteles, mientras estos dicen «ay, se siente, pero así son las cosas, de esta manera ganamos más dinero y controlamos nosotros el negocio, no vosotros». Total, suma cero. Van a Alemania para no entenderse y para procurar que las cosas sigan como están. Los ibicencos no van muy entusiasmados a esa feria, esencialmente porque a los empresarios (muchos menos que los que viajan a la WTM o a Fitur) y a los políticos ya les vale con lo que llega en temporada alta desde ese país: «Virgencita, que me quede como estoy», piensan, lo que se traduce en mantener esos 300.000 germanos que nos llegan anualmente, cinco mil arriba, cinco mil abajo. De momento no les sale mal la jugada: llegaron en 2023 menos pero gastaron más, miel sobre hojuelas. En caso de poder elegir, preferirían que vinieran más en temporada baja, en los extremos (marzo y abril, septiembre y octubre), pero los turoperadores no ven negocio en eso e insisten en vendernos paquetes turísticos, como si siguiéramos viviendo en los años 80 y 90. Para qué cambiar si en Mallorca aún les funciona.