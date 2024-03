Paria digital

Solo quieres hablar con una persona, alguien que hable tu idioma, que pueda resolverte una duda, a quien puedas hacer una pregunta. Una persona tras un mostrador, que te mire a los ojos, que te genere confianza, que te pueda anotar en un papel, con un bolígrafo ese dato importante, esa cifra, esa fecha, ese teléfono. Una persona como tú, que trabaja en un banco, en un centro de salud, en tu ayuntamiento o en Hacienda. Una persona humana que se relacione de forma humana contigo que también eres una persona humana que necesitas de sus conocimientos, sus aptitudes y -si no es mucho pedir- su empatía y amabilidad.

Llegar a ese contacto humano se ha convertido en el dudoso premio de una gincana virtual en la que debes superar pantallas, aportar certificados electrónicos, descargarte comprobantes o aceptar ‘mails’ de confirmación.

No sabes, no entiendes, no puedes, no te ves capaz y te frustras. A menudo tienes esa sensación de inhabilitación social, de exclusión de una cotidianidad que desde hace unos años se ha vuelto indescifrable para ti. Acabas pidiendo ayuda a tus hijos u otros familiares para acceder a los resultados de una analítica en tu CAP, consultar un recibo en tu banco o facilitar la lectura de la luz. Necesitas hacer lo que has hecho siempre; pero, sin embargo, ya nunca puedes hacer de forma independiente. Te has convertido en un/a dependiente digital. Trámites que antes solo te exigían tiempo ahora también te exigen unas habilidades para las que nadie te ha preparado, unas herramientas que nadie te ha facilitado y unas aptitudes que van mermando a cada nuevo cumpleaños. A partir de una edad indeterminada, pero coincidente, la relación con tu ayuntamiento, tu banco, tu centro de salud o Hacienda se convierte en una odisea. La dificultad máxima ya no es ni siquiera solventar cualquier trámite burocrático, sino poder acceder a él.

¿Te imaginas despertarte mañana en un país en el que todo el mundo, de repente hablara un idioma ininteligible? Esa es la sensación que tienen un número no menor de ciudadanos de nuestro país a los que la Administración les ha cambiado el idioma y el paso, abandonándolos a su suerte.

No solo la edad te convierte en un paria digital, la modernización también excluye a aquellas personas que no pueden permitirse pagar una conexión, un móvil o que residen en lugares donde la cobertura es una lotería. El problema es multifactorial, pero el poso discriminatorio es compartido. Si no estás hiperconectado tienes un problema. Un problema que no has buscado y cuya solución debe facilitarte quien lo ha creado.

Eliminar la cita previa para cualquier trámite con la Administración Pública es una necesidad que repara parcialmente la discriminación de estos colectivos, pero no es ni mucho menos suficiente. Si desde el ministerio de Jose Luis Escrivá, se sigue apostando por los ‘hubs’ alimentados por inteligencia artificial y no por la formación y el acompañamiento digital, la brecha acabará siendo un socavón insalvable.