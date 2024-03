Aquí no hay playa... ¡Vaya, vaya...!

u A finales de los ochenta, The Refrescos cantaban, a ritmo de ska, el pegadizo tema ‘Vaya, vaya... aquí no hay playa’. Un himno de los urbanitas que en Madrid gozaban de una amplia oferta de ocio y cultura, pero que añoraban la playa. En Formentera nos sobran playas, las mejores del Mediterráneo, catalogadas y reconocidas alrededor del mundo. Pero esta temporada nos vamos a encontrar con que no habrá quioscos si no lo remedia antes el presidente del Consell, Llorenç Córdoba. Muchos sectores productivos temen que este verano las playas sean un desierto de servicios, salvo las hamacas y sombrillas que ya se adjudicaron el pasado año. Resulta que lo que sirvió para las tumbonas y parasoles sí estuvo bien valorado. En cambio, los quioscos de playa quedaron aparcados sine die. ‘Vaya, vaya... aquí no hay playa’, continúa la canción. Me cuentan los empresarios que esta temporada será como la pasada, buena. Las reservas están en marcha y los suministros para satisfacer a los visitantes, trabajadores de temporada y residentes, en el almacén. Cuentan que los precios se van a mantener y que los necesarios trabajadores seguirán teniendo problemas para alojarse. Pero, ‘¡Vaya, vaya... aquí sí que hay playa!