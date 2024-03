8M: Hay que continuar con la lucha feminista

Y aquí seguimos año tras año, 8M tras 8M, reivindicado nuestros derechos, porque de eso se trata. No es un día de celebración, no es un día de fiesta, es un día de reivindicación, de sororidad. Es un día en el que mujeres y, por suerte, muchos hombres, hacemos balance de donde estábamos y donde estamos ahora, de los logros conseguidos, aunque no de manera indefinida, y de los pasos atrás en esos derechos que tanto y a tantas nos han costado, en ocasiones sangre, sudor y lágrimas.

Por qué el Día Internacional de la Mujer es el 8 de Marzo es bien conocido por la mayoría de nosotras y nosotros. Tiene sus raíces en las protestas de las trabajadoras estadounidenses en 1857, trabajadoras del sector textil que fueron a la huelga para protestar por la brecha salarial con respecto a sus compañeros varones, motivo por el que fueron masacradas más de 120 mujeres. Lo que podía identificarse como una lucha de clases, o únicamente como eso, sembró la semilla de la lucha feminista.

Pero es curioso: 1857… brecha salarial… y hoy, aún hoy, seguimos hablando de lo mismo. Para aquellos que dicen que el feminismo ya no tiene sentido, que ya hemos conseguido muchos derechos, que esos logros van en contra de los derechos de los hombres, esto es un claro ejemplo de que no es así, que a día de hoy sigamos hablando de lo mismo que hace 166 años, cómo suena de mal.

Que hoy en día tengamos que seguir oyendo y leyendo que se cuestione a una mujer víctima de algún tipo de agresión física, verbal o sexual, o que se nos siga culpabilizando por lo que algunos hombres hacen desde su posición de poder. No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos, el caso de Dani Alves, Rubiales, la Manada de Pamplona y un largo etcétera.

Que a día de hoy sigamos así es lamentable, pero probablemente podamos agradecérselo a la inactividad de algunos, como los miembros el PP ibicenco, que en los plenos firman mociones en pro del feminismo y que el día del 8M contraprograma a las asociaciones feministas con actos como obras de teatros, cuentacuentos y proyecciones de películas. Pero seguro que irán los primeros en la manifestación enarbolando alguna bandera, no tengo muy claro cuál.

O el PP balear, que permite que la ultraderecha condicione los presupuestos de la Comunidad Autónoma, eliminando las subvenciones a los agentes sociales más representativos, impulsores de la igualdad laboral y de la conciliación, o que muestra la más grande de las tibiezas delante ante la actitud misógina de altos cargos de las consejerías o el fichaje por parte del vicepresidente Antoni Costa de un presunto agresor sexual a una mujer siendo conocedor de ello.

O a la mala intención de otros que, desde la perspectiva más rancia y más machista, tildan al movimiento feminista de chiringuito y a las feministas las llaman radicales, obviando las agresiones machistas, las desigualdades entre sexos y las agresiones sexuales.

Por todo esto, y por todo lo que no escribo, pero que no por ello no sucede, el 8M tenemos que encontrarnos en la calle, para seguir elevando nuestra voz y evidenciando que no somos un colectivo, que somos la mitad de la población, que seguimos en la lucha y que merecemos los mismos derechos que la otra mitad.