Resistènmcia feminista

Un any més, les dones de tot el món, també a Ibiza i Formentera, prendrem els carrers un 8M per reivindicar la vigència d’un moviment més viu que mai malgrat les onades reaccionàries que el volen desactivar.

Per què encara que fachatubers i tertulians trumpistes vulguin relacionar el feminisme amb paguetes i xiringuitos subvencionats, amb censures i altres fantasies, les feministes venim d’una llarga genealogia de dones que han resistit, que resisteixen des dels marges de la història.

Enguany, a Ibiza, volem que el 8M serveixi, entre d’altres, per retre homenatge a aquest llegat de resistències feministes.

I és que naltros ja recordam cada dia -és massa punyent com per a oblidar-ho ni tan sols un minut- les múltiples violències estructurals que patim encara: la llei d’estrangeria, l’assetjament pel carrer, el qüestionament constant, la revictimització quan patim violències sexuals, l’estigmatització quan les nostres sexualitats són dissidents... tot això i més és el pa nostre de cada dia.

Així que ens hem guanyat tenir, com a mínim, una jornada per celebrar-nos. Una jornada de lluita i reivindicació festiva, sí, però des del reconeixement de tot allò que ja duim guanyat. El 8M ha de ser una jornada per reivindicar que, malgrat totes aquestes violències, els feminismes segueixen dempeus, combatius. Segueixen resistint i nodrint-se de les diferents veus, posicions i debats que l’encarnen. Un dia per reivindicar, i cal dir-ho de manera clara i directa, que els feminismes segueixen sent per a moltes dones una assegurança de vida. És l’autoorganització feminista la que ha permès a moltes companyes avortar amb garanties allà on l’estat no ho permetia. És l’autoorganització de les dones la que ha permès tirar endavant lluites per la vida -des de les lluites pel pa de la pagesia europea -moltes d’elles encapçalades per dones- a les mares de la Plaza de Mayo, a Argentina. Des de les primeres dones que van manifestar-se pel dret al divorci a tot l’estat fins a les jornaleres de Huelva que han denunciat que racisme, masclisme i explotació laboral també van de la mà. Des de les milicianes antifeixistes que volgueren aturar el alzamiento nacional fins a les milícies kurdes, integrades exclusivament per dones, que han derrotat l’Isis al Kurdistan sirià.

La història dels feminismes vessen d’exemples així: dones de tot el món que no van esperar a tenir el vent a favor per posar cos i ànima al servei de reivindicacions concretes que, en tots els casos, es portaven a terme pensant en les dones del futur, en nosaltres. Com a filles i hereves d’aquestes dones estam cridades a seguir aquesta resistència. Resistència feminista com a eina per a construir un món més just per a tothom. Resistència feminista a la feina, a les escoles, als nostres barris, amb les vesines i les amigues. Per què elles van ser, nosaltres som. I perquè nosaltres som, les nostres filles seran.

Maria Cardona | Integrant del col·lectiu Emprendada Feminista