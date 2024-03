Lo siento, es lo que hay

Habiendo tantos muertos humanos por todas partes (Gaza, Ucrania, catástrofes más cercanas), ¿por qué me viene una y otra vez a la cabeza la imagen del petirrojo muerto sobre un pasillo de losas, cerca de un macizo de tuyas bajo el que con los prismáticos lo veía corretear a saltitos, en busca de gusanos? Por ir cargado de bolsas pasé de largo y al volver al poco para recoger el cuerpo y darle tierra en un tiesto ya no estaba. Un gato, una gaviota o una urraca, pensé entonces, pero de esto hace ya casi un mes sin que la imagen, con la pequeña angustia asociada (tan pequeña como el cuerpo inerte), se me acabe de ir de la cabeza. La presencia estos días de otro petirrojo bajo las tuyas, que puedo imaginar sería su pareja (se separan por el invierno sin alejarse mucho), reaviva mi pequeña congoja. Ya sé que es impertinente esta confesión y el sentimiento confesado, con la que está cayendo.