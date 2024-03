Formentera: desgobierno y torpeza política

La crisis en el Consell de Formentera ha llevado a la institución a una situación límite de desgobierno, parálisis, inestabilidad y caos. La decisión del presidente, Llorenç Córdoba, de destituir del cargo y de todas sus competencias al vicepresidente tercero y conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz, por pérdida de confianza, tiene como resultado un panorama insólito en el órgano de gobierno de la isla. Por una parte, un presidente no adscrito, expulsado de la formación con la que concurrió a las elecciones, que asume todas las funciones de Alcaraz, pero tiene en contra a sus ocho excompañeros de Sa Unió (la coalición formada por PP y Compromís), con los que en teoría forma el equipo de gobierno de la institución. Alcaraz, que además es el presidente del PP en la isla, ha quedado sin atribuciones de gobierno, pero sigue en el grupo de Sa Unió, del que han excluido a Córdoba, su cabeza de lista.

Indudablemente, un presidente sin apoyos que no tendrá capacidad de gobernar en solitario no tiene más salida que la dimisión, si es que antepone el interés general de Formentera a sus razones personales, por comprensibles que puedan ser y por excesivas que sean la cacería y la campaña de desprestigio personal que emprendió el PP formenterense contra él. Aferrarse al cargo en una alocada huida hacia adelante sólo le beneficia a él y tendrá consecuencias nefastas para la institución y, por tanto, para los ciudadanos. Lo mismo podría decirse de Sa Unió, empecinada en no recular ni intentar reconducir su relación con Córdoba, aunque sea para beneficiar a los formenterenses, a quienes están abochornando todos los protagonistas de esta crisis inaudita. Las rencillas personales y el rencor se han impuesto a su respectiva responsabilidad política, y ese es un camino que no conduce a nada bueno.

La gestión de la crisis por parte de Sa Unió no ha podido ser peor ni más torpe: incapaces de derribar a Córdoba ni por las buenas ni por las malas, los consellers de los dos partidos que integran la coalición han quedado desorientados y sin estrategia; se comportan por impulsos, erráticamente, absolutamente desbordados por la situación. Les ha faltado mucha cintura política. Sa Unió ni siquiera ha establecido un diálogo serio con los partidos de la oposición, PSOEy GxF, para para negociar una posible moción de censura o buscar otra salida a la situación, pese a que en varias ocasiones han dicho públicamente que es una de las vías que barajan. Por lo visto, Sa Unió no tiene más plan que esperar a que Córdoba se estrelle, atrincherado en su puesto de presidente en absoluta soledad y obstinado en la misión imposible de gobernar él solo la isla.

La oposición, por su parte, continúa cómoda en su papel de observadora pasiva de este vergonzoso circo político, que cuanto más dure, más beneficia a sus intereses partidistas porque peor parados salen los gobernantes protagonistas, entregados a despellejarse cada día y a arruinar las perspectivas de futuro de las formaciones que representan. No está de más recordar aquí algo obvio: que el interés de un partido no es el interés general de la ciudadanía, principal perjudicada de la incapacidad de Sa Unió (es decir, básicamente del PP) de hallar una solución a la crisis en Formentera, que no puede prolongarse indefinidamente.

Tampoco el PP balear está demostrando mayor habilidad ni autoridad a la hora de abordar la situación en Formentera, pues hasta el momento se ha puesto de perfil y hace equilibros para mantener el apoyo parlamentario de Córdoba (también diputado autonómico), cuyo voto puede llegar a ser necesario para garantizar la mayoría del Govern, y para no desautorizar a los responsables del partido en Formentera. Ante la destitución de Alcaraz, su principal dirigente en la isla, el PP balear se ha limitado a enviar un comunicado en el que pide a Córdoba que «recapacite». ¿Eso es todo lo que es capaz de hacer para reconducir la situación en Formentera? Como poco, es decepcionante.

Si algo comparten todos los actores de esta crisis es la voluntad -más bien necesidad- de ganar tiempo y esperar tozudamente sin moverse un milímetro de sus posiciones. Mientras tanto, los asuntos que debe gestionar el Consell se bloquean y aumenta la desconfianza y la indignación ciudadana con respecto al equipo de gobierno de la institución, cuya maltrecha imagen costará mucho recuperar.

