Sobre la eliminación del carril bici

Desde ‘A Vila en Bici!’ queremos expresar nuestra opinión sobre las conclusiones que se sacan del estudio de movilidad presentado por el Ajuntament de Sant Josep y cuya principal consecuencia es la eliminación del carril bici de la Avinguda de Vicent Serra i Orvay y la conversión de las calles del pueblo en ciclocalles de uso compartido entre coches y bicis.

En primer lugar, queremos recordar que este carril es la primera de cuatro fases que nacieron de un pleno municipal juvenil, por lo que en él se encuentran reflejados los deseos de los jóvenes del pueblo de poder ir en bici de forma segura. Es un hecho indiscutible que este carril por sí solo no tiene mucho sentido, como no lo tiene ningún proyecto en sus fases iniciales. Pero es igualmente indiscutible que ese único tramo ha servido para aumentar el número de chicos que van al cole en bici, e ilusiona pensar qué pasará el día en que todas las fases estén ejecutadas y se pueda llegar en bici, incluso, hasta Vila. No cabe duda de que desarrollar el resto de las fases dará sentido pleno a este carril y convertirá al pueblo de Sant Jordi en referente de una movilidad diferente en la isla. La orografía del pueblo hará el resto.

La alternativa que se propone -que es la de compartir el uso de la misma plataforma de circulación entre bicis y coches- ya se ha probado en muchos lugares sin ningún éxito. Y menos éxito ha tenido cuanto menor es la cultura del uso de la bici. Ibiza no es un lugar con una gran tradición en su uso -entregados como estamos al vehículo privado- y cuesta imaginar a usuarios de la bici compartiendo sin riesgo el espacio con vehículos que no suelen respetar los límites de velocidad. Sabemos que las bicis también incumplen a veces las normas. Pero la relación de los daños a unos y otros por esos incumplimientos no admite comparación. Por ello, el uso compartido de las calles entre vehículos y bicis supone, en la realidad, la imposibilidad de uso de la bici.

Desde ‘A Vila en Bici!’ pedimos al Ajuntament de Sant Josep que tenga en cuenta todo lo que aquí exponemos y que sean valientes. Asimismo, les recordamos que estamos a su disposición para aportar ideas, ser constructivos y colaborar en la búsqueda de una nueva movilidad. Y lo más importante: no ignoren la petición de los jóvenes del pueblo. Ellos se lo pidieron en un pleno. No quieren compartir las calles con los coches. A Vila en Bici!