Balanç negatiu de la política educativa del Govern del PP

Després de vuit mesos de govern del PP a les Illes Balears, amb el suport de Vox, podem concloure que l’educació ha estat una de les grans damnificades per aquesta aliança entre la dreta i la ultradreta. Vox ha centrat la majoria de les seves exigències en el món de l’educació i malauradament el PP li ha donat satisfacció a totes les seves dèries.

Destaquem sobretot tres aspectes: les acusacions de Vox als docents per un suposat adoctrinament, el PIN parental que coarta la llibertat dels centres, i la segregació lingüística. El primer es va materialitzar amb una partida al pressupost de la comunitat autònoma per contractar nous inspectors que “vigilessin” els docents. El segon es va concretar amb una Proposició no de llei on Vox i PP aprovaven “el conocimiento previo y la aceptación de los padres de cualquier contenido extracurricular que puedan recibir sus hijos dentro del aula», i el tercer aspecte, el desenvolupament d’un Pla de segregació lingüística que trenca un consens en matèria educativa, al voltant del Decret de mínims i els Projectes lingüístics de centre, que dividirà l’alumnat per llengua i aconseguirà que per primera vegada, i amb coneixement de causa, una part dels alumnes deixin de ser competents en llengua catalana, amb tot el que això suposa de retallada a la igualtat d’oportunitats. Amb totes aquestes mesures el PP ha aconseguit posar-se en contra a pràcticament tota la comunitat educativa.

A més durant aquests mesos la conselleria ha mostrat una total falta d’objectius i organització. En molts moments no s’ha sabut si governava la conselleria Vox o el PP, també hi ha hagut moviments constants a la seva organització amb canvis continus de direccions generals, cessament de tres directors generals en pocs mesos (un d’ells eivissenc) i a més sense gaires explicacions. En definitiva, sembla que la conselleria no funciona i no hi ha un projecte.

Altres aspectes negatius, que volem destacar, són la defensa per part del conseller de la segregació per sexe que fa un centre concertat, el retorn del punt d’escolarització als antics alumnes, per així afavorir que els concertats puguin triar el seu alumnat, o la poca previsió que s’ha tingut amb el pressupost de les beques menjador o fins i tot la manca d’ampliació a quart de primària del Programa PAE de suport a l’alumnat amb més dificultats.

Pel que fa a l’illa d’Eivissa el conseller ha promès moltes coses en matèria d’infraestructures de paraula, però el pressupost de l’Ibisec per a Ibiza, s’ha reduït enguany passant el percentatge d’inversió del 5% de l’any passat al 2% d’enguany. També va rebutjar totes les nostres esmenes al pressupost on es demanaven noves infraestructures educatives o una millora de les existents. Des de la Federació Socialista d’Ibiza estem reivindicant tot el que es necessita i estarem molt vigilants perquè la conselleria compleixi amb tot el que ha dit que farà.

Des de la Federació Socialista també treballarem, escoltant a la comunitat educativa, per fer front a aquesta política en educació que critica els docents, limita la llibertat dels centres i segrega els nostres alumnes. Una política educativa que no intenta millorar el sistema i cercar l’èxit escolar, sinó crear problemes nous que abans no existien.