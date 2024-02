Diario de risas

¿A quién no le gusta reír hasta llorar? No creo que haya nada mejor que esa sensación de explosión de alegría que no se puede inducir con garantías. Algo te hace gracia o no. Es muy subjetivo. En un periodo de carencia, precisamente de risas, las valoras más y fue entonces cuando decidí hacer un diario de esos momentos en los que no había podido parar de reír hasta incluso llorar. Apunté el día en el que mis padres vinieron a cuidarme porque estaba enferma y cuando volvíamos de la compra a casa, los aspersores del césped mojaron entero a mi padre mientras yo me refugiaba tras su espalda y mi madre cogía otro camino más seguro. Apunté cuando mi amiga Ane me hizo reír hablando de exparejas y de ‘ghosting’; también las risas con Maite y Toni el día de los Premis de es Diari; el día del cumpleaños de Anna Lisa, en el que las madres hablábamos despreocupadas mientras todos los niños se subían encima de otro y nadie reparaba en ello; cuando le conté a Rafa la idea de hacer este diario y recordé la historia de los aspersores; cuando le traje mal el café a Jorge por doble partida; o cuando me subí con Jimena a una de esas máquinas de parque de mayores en Cala Llonga. Sólo recordar esas escenas ya hace que mi cerebro libere endorfinas.