Puerta uno: explotación

Buenos días, ya están aquí. Disculpen que no me levante. Ahorrémonos la bienvenida, todos sabemos que no les esperamos con los brazos abiertos. Mejor abreviar. Empecemos por los hombres. Los que prefieran ser explotados, diríjanse a la puerta número uno. A la dos, los que opten por la delincuencia. A ver, por favor, les rogaría un poco de celeridad. No, no hay más opciones. Eso sí, si eligen la primera, siempre pueden pasarse a la segunda. El camino contrario es más complicado. Ya saben, las drogas, la enfermedad mental… aguantan poco. Las mujeres, por favor. Las que elijan prostitución, número tres. Las que prefieran explotación, la cuatro. ¿Detalles de esta última? Pues ya saben, cuidado de mayores, limpieza de hogares, trabajo en invernaderos, en talleres ilegales… No se contemplan horarios ni condiciones mínimas de alojamiento ni de nada en general. Por eso se llama explotación. Lo de esclavitud suena mal. ¡Ah! Se me olvidaba. La puerta cuatro es posible que comunique con la tres. Sí, es más que probable. Mala suerte.

A ver, señores y señoras -por llamarles algo-, a mí no me vengan con monsergas. La dignidad se la tragan, se supone que llegan sin ella. Lo siento mucho, o no. Pero no está de moda que ustedes tengan derechos, qué le vamos a hacer. Algunos cambios se están estudiando. Por ejemplo, esto de la prostitución. No acaba de gustar, no queda bien. Es posible que nos inclinemos por la abolición. Por favor, señoras, ahórrense los aplausos. No, no estamos valorando darles papeles ni facilitarle el acceso al mercado laboral. ¿Qué será de ustedes? Pues muy fácil, volverán a la casilla de entrada. Es decir, a esta. Solo que la puerta tres será un poco más sombría. Clandestina, podríamos decir, que siempre es una palabra más interesante. También más peligrosa, pero qué más da, ya no las veremos. En fin, el tiempo apremia. Tienen que decidirse. Si no les gustan las opciones, ya habrá quien les ponga en su sitio, eso se lo aseguro… y no será agradable. Por favor, elijan ya. Que les necesitamos.