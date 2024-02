Fondo de armario

El ser humano se vanagloria de sus avances y su evolución a lo largo de la historia. No es para menos. Vivimos más y mejor que nunca, con una esperanza de vida que no hace más que crecer, llegando a superpoblar el planeta hasta el punto de convertirnos en una plaga. Ese es el culmen para cualquier especie. La cima que precede al declive.

Yo voy a nadar contracorriente puntualizando que dicha evolución es sólo de puertas para afuera. Es decir, en todos y cada uno de los ámbitos que nos han llevado a transformar el mundo y nuestro aspecto exterior: medicina, alimentación, higiene, telecomunicaciones, tecnología, transportes, armamento, derechos sociales… Una larga lista. Pero de puertas para adentro, no somos capaces de evolucionar. Debemos admitir que nuestra condición humana tiene altas dosis de componentes nocivos. Nuestra psique tiene muchos recovecos donde la luz no llega. No somos capaces de desterrar de nosotros la enviada, el odio, el resentimiento, los celos, las ansias de poder, el recelo o el miedo. Forman parte intrínseca de nuestro ser. Podemos abrir el armario y encontrar prendas preciosas y delicadas, pero en el fondo, guardamos otras horrendas de las cuales no nos somos capaces de desprender.

Como docente que soy, creo firmemente que la educación tiene mucho que hacer en nuestro modelaje interior, pero milagros no realiza. Aquí entraría lo de la herencia, el medio y su porcentaje en nuestra composición. A parte de agua, ¿qué somos? Somos rasgos culturales y creencias religiosas. Uno ve, escucha o lee noticias cada día que te ponen los pelos como escarpias, pero las digerimos con relativa facilidad, aunque algún día haya que tomar un sobre de antiácidos. Lo de las guerras en pleno siglo XXI es el sumun, dejando al lenguaje sin calificativos ni palabras para definir tal barbarie, y a la razón sin argumentos para el análisis, aunque llegamos a ser capaces de justificar lo injustificable y mirar para otro lado mientras no nos afecte de manera directa o percibamos beneficios económicos.