Talamanca, Evaristo no es el único ‘pirata’

Si algo ha convertido a Ibiza en lo que es, para mal, es la impunidad casi absoluta de los aprovechados que exprimen la isla con total desprecio al territorio y la sociedad de la tierra que los acoge (o los vio nacer). El jeta es el ‘amo’, y no se dejan amedrentar por unos políticos tan prestos en promesas como tardos en actuaciones. Si al final los multan, el chorro de dinero que han ordeñado a Ibiza compensará con creces el riesgo. Solo así se puede entender que un «presunto» delincuente medioambiental como Evaristo Soler, de sobras conocido (e investigado), vuelva a intentar mofarse de la ley y, al estilo de la próspera «empresaria» Francisca Sánchez Ordóñez, trabaje en ampliar su «negocio», sembrando muertos también en Talamanca. El Ayuntamiento de Ibiza quiere pararle desde ya los pies y hay que aplaudir su determinación. Ojalá lo consiga. Pero que no se quede ahí, porque sería pura cosmética. Los fondeos ilegales ya existían, y se multiplican cada verano, con y sin él. El ‘pirata’ de Porroig actúa con desprecio por el patrimonio natural de esta isla, pero no es el responsable de que la mitad de la pradera de posidonia de la bahía esté muerta. Lo son las administraciones que la han convertido en el sumidero de Vila, en el que no hemos parado de verter durante años agua contaminada y salmuera. Lo son tantos barcos que temporada tras temporada hieren con sus anclas la riqueza marina. Lo son los que lo permiten... Hay muchos ‘Evaristos’ y a Talamanca, y el mar pitiuso, los están matando entre todos.