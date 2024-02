Políticos negligentes e irresponsables

Las crisis provocadas por Vox en el Parlament balear y por Llorenç Córdoba y Sa Unió en el Consell de Formentera tienen en común que los intereses generales de los ciudadanos quedan relegados y provocan una paralización y un daño institucional de enormes proporciones y graves consecuencias. En ambos casos, tras semanas de duro enfrentamiento, los protagonistas se atrincheran y tratan de cerrar la crisis en falso, lo que sin duda nos traerá un resto de legislatura jalonado de inestabilidad, nuevas pugnas y sobresaltos.

En el caso de Vox, después de una guerra sin cuartel entre los cinco diputados rebeldes y la dirección nacional, han reculado las dos partes, y por si fuera poco el estupor que suscita el espectáculo que han protagonizado, el partido echa la culpa de todo a las «informaciones distorsionadas». Santiago Abascal sale gravemente dañado y su imagen dura se resquebraja al mantener en sus filas a los cinco díscolos que le han echado un pulso intolerable, hasta el punto de que trataron de expulsar de su grupo parlamentario, de forma rastrera, ni más ni menos que a la presidenta de Vox en Balears, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ambos oficialistas. ¿Es esto a lo que se refiere el partido de extrema derecha cuando habla de «la derechita cobarde»? Tampoco los rebeldes quedan mejor parados. Ambas partes han optado por la salida más pragmática para mantener su poder y sus sueldos, y han aplicado esa máxima de la política que magistralmente sintetizó para la posteridad Groucho Marx: éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Lo de la responsabilidad institucional y la preocupación por los intereses de la ciudadanía queda en segundo plano.

Mientras tanto, el Govern en minoría del PP mira de reojo a sus socios de Vox, con los que firmó un acuerdo de gobernabilidad, seriamente comprometido por la descomposición interna de la formación ultra: de los ocho diputados iniciales, uno ya es tránsfuga desde octubre, y cinco se enfrentaron a la dirección nacional y trataron de expulsar a los otros dos, con los que todos los puentes están rotos después de haberse tirado todos los trastos posibles a la cabeza.

También la crisis abierta por el presidente del Consell de Formentera, el independiente Llorenç Córdoba, ha quedado sin solución y a flor de piel, con él por un lado y sus ocho excompañeros de Sa Unió por otro. La amenaza de Córdoba, que también es diputado autonómico, de no dar un apoyo incondicional a la presidenta Marga Prohens, y las posteriores acusaciones de Sa Unió (formada por el PP y por Compromís) de que había exigido un sobresueldo a cambio de su voto, llevó a una situación límite al equipo de gobierno. Sin embargo, a pesar de las exigencias mutuas de dimisión, nadie ha renunciado y la consecuencia es una parálisis institucional que va a marcar el resto del mandato, más de tres años que se van a hacer muy largos y convulsos. Un ejemplo es el concurso de los quioscos de playa, cuyo fallo exigen las siete empresas que se presentaron, y al que Córdoba (que es el responsable directo) se refiere como «un marrón heredado» del anterior equipo de gobierno, formado por el PSOE y Gent per Formentera.

El lamentable circo político en que se ha convertido Balears pone de manifiesto la nula capacidad de sus protagonistas para gestionar asuntos de suma importancia para el conjunto de los ciudadanos. A pesar de que Vox, sus cinco diputados rebeldes, Sa Unió, Córdoba y el propio PP balear tratan ahora de salir del paso como si aquí no hubiera pasado nada, como si todo hubiera sido una exageración de los medios, como si las consecuencias de estas semanas de crispación y gallinero se esfumaran con tan sólo mirar hacia otro lado y negar la evidencia, eso no es posible. Han infligido un daño irreparable a su propia imagen y, por extensión, a la de las instituciones a cuyo frente están. La sociedad de las islas no se merece el espectáculo penoso que han dado y que aumenta el abismo que separa a estos políticos negligentes e irresponsables de los ciudadanos cuyos problemas deben solucionar, y provoca una desafección hacia la política que debilita de forma muy preocupante el propio sistema democrático.

DIARIO DE IBIZA