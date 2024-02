Cuando quieres acceder a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, resulta que te topas con una barrera y una caseta con dos operarios que te indican si hay opción de acceder, dado que controlan el aforo de vehículos. Lo hacen según un estudio estadístico de impacto medioambiental. Para hacerlo en meses estivales, normalmente hay que madrugar. Una vez accedes a las playas de Los Genoveses, El Monsul o La Media Luna, te encuentras con otra caseta con otros dos operarios que te dan un recipiente en forma de cono para las colillas de los cigarrillos y te proporcionan indicaciones o instrucciones de uso de la playa, básicamente que te lleves tu basura. El efecto es que el único plástico que encuentras en estas playas viene con la corriente del agua, con letras extranjeras estampadas; es decir, la arena de la playa está limpia.

Un día tuve la intuición de que las sociedades son ricas cuando son educadas. Estén donde estén, no influyen la geopolítica o los recursos. Y por educadas entiendo que dejen fluir la información. Es el intercambio de bienes y de ideas lo que hace a las sociedades prósperas.

En el Parque de Somiedo sucede un tanto de lo mismo que en el de Cabo de Gata, pero sin arena ni sombrillas, sino con árboles milenarios, osos y lobos, todos muy agradecidos por esas formas y fórmulas. En las Islas Cíes, lo mismo; y si no queremos irnos tan lejos en el territorio nacional, en el mismo Parque Natural de s’Albufera d’Es Grau (Menorca), en la entrada hay unas instalaciones muy interesantes con una operaria que te explica con tesón y detalle la visita para que no generes impacto medioambiental. De hecho, en mi caso y por pura ignorancia, llevaba a pasear al perro, con lo que la operaria muy educada y con mucha coherencia me explicó que los perros pueden perturbar los nidos de las aves y demás, y que era mejor pasearlo por el camino de caballos, que es un paseo precioso, para que todos podamos convivir en armonía.

En el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera (el único de las Pitiusas), creo que han confundido el término «natural» en su ambigüedad, o no consigo entender la broma. Solo hay que darse un paseo por la playa de ses Salines o la isla de s’Espalmador en pleno agosto, y está todo dicho. Hay una pátina de basura tanto en el agua como en la arena de la playa, así como en los bosques de sabinas, que deja claro las competencias, intereses y gestiones, además de su efectividad y el compromiso, y cabe decir abuso, por parte de gobiernos, municipios y feudales.