Una mala temporada para Ibiza y su gente

Sólo los que se llenan los bolsillos a costa del bienestar general y el medio ambiente de esta frágil isla, y sus comparsas políticas, pueden congratularse de la «buena temporada» de récord que se predice en Fitur. Más turistas, más coches, más gasto de agua en una tierra consumida por la sequía y donde el campo se muere de sed mientras florecen jardines tropicales y rebosan piscinas (ya, si eso, el Govern estudiará restricciones el próximo otoño, que el turista es lo primero aunque cereal, olivos, algarrobos, higueras, almendros... se achicharren). Subirán los precios, también para los residentes, que abonamos el impuesto de lujo todo el año. Vecinos de barrios enteros perderán su derecho al descanso en beneficio de una fiesta a la que no han sido invitados. Brotarán nuevos asentamientos chabolistas y mucha gente será expulsada de sus hogares porque, mira, los que vienen de fuera pagan más y Ibiza se ha convertido en un paraíso de usureros en el que a los arrendatarios decentes, que aún quedan y no pocos, los tildan de burros por no subirse al carro. Se saturarán espacios naturales. Masificación, vertidos, basuras, atascos, accidentes, droga... Qué triste que hayan mudado la ilusión del verano en resquemor. Nunca esta isla ha generado tanta riqueza y, sin embargo, nunca ha habido tanta miseria en ella. Pero aun así ahí están todos los capitostes patrios en Fitur, llenándose la boca hipócritamente de «sostenibilidad» mientras piden más y más. A por el millón de turistas españoles, a por los ocho meses, a reventar récords y cajas..., qué más da si no hay recursos y la tierra está exhausta. Dicen que aman Ibiza mientras trabajan en destruirla.