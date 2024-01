Con las cosas de comer no se juega. Embaular es una necesidad que no podemos obviar. Comemos tres veces al día, si no más. Consumimos el mismo aceite y los mismos higos que por estos barrios, hace ya 2.000 años, tenían en sus platos fenicios y romanos. Es cierto que la agricultura no suele enriquecer a nadie, pero ha sido y seguirá siendo una apuesta segura. Mal lo pasaríamos si se fueran al carajo los cultivos. Dicho lo cual, cuando nos lo jugamos todo en el negocio de ocio, no nos vendría mal, aunque fuese a pequeña escala, mirar de nuevo a la tierra. Tuvo su lógica que el payés, con el turismo, se hiciera tendero, taxista o camarero, pero empezamos a darnos cuenta de que también hay vida más allá de un turismo que, al fin y al cabo, será siempre estacional y de arriesgadas oscilaciones. Hoy vemos ya con buenos ojos a quienes creíamos locos porque ponían en la tierra sus expectativas. Recuperamos vides y olivos, plantamos almendros, aprovechamos mejor la algarroba y producimos excelentes mieles, vinos y aceites.

El éxito de este nuevo payés emprendedor está en el cambio de paradigma que tiene el consumo. Hoy preferimos el producto de proximidad al envasado y manipulado, a frutas que no saben a nada y verduras que nos llegan mustias, ya pasadas. Sabemos que con nuestra población es imposible que seamos autosuficientes, pero nada nos impide tener una buena despensa de productos propios para nuestro consumo interior. Y en algunos casos cabría, incluso, una pequeña exportación. Lo hacemos con la sal, lo hicimos con las patatas y podríamos hacerlo con la algarroba, los higos como xereques y con las sandías. Una última iniciativa es el azafrán que alcanza precios altos y para el que, según los técnicos, tenemos en la tierra y en el clima condiciones excepcionales. Recuerdo las jornadas que hace dos años organizó la ‘Red Española de Desarrollo Rural’, en las que se destacó la labor dinamizadora del mundo rural pitiuso del grupo Leader. Y que en ellas se puso a nuestra isla como ejemplo de recuperación de variedades agrícolas locales. Es incontestable la evidencia de que si producimos y consumimos productos de proximidad, tendremos mejor mesa y daremos vida a nuestros campos.