El ciclo del agua en Formentera debe tener como objetivo primordial proveer de agua, en calidad y cantidad suficientes, para cubrir las necesidades de sus habitantes, del turismo y resto de actividades económicas y ambientales. Pero como ya señalamos en un anterior artículo en este Diario de Ibiza, la reutilización integral de las aguas residuales, una vez depuradas, es otro fin fundamental de ese mismo ciclo. Se trata de lograr lo que se denomina como ‘vertido cero’ al litoral para así protegerlo y mejorarlo. Contamos en Formentera con las infraestructuras para hacerlo posible, el problema es que no funcionan como deberían. Ya dijimos también que debe ser el Consell el que asuma la responsabilidad última de la gestión del ciclo del agua, limitando el número de actores privados (hoy son tres las empresas que operan en la isla) y coordinando a todos los actores públicos.

A los efectos de la reutilización, el Consell cuenta con una organización de derecho público y con personalidad jurídica propia ya constituida: la Comunidad de Regantes. Es ella la que debe gestionar la concesión del aprovechamiento de estas aguas una vez situadas en la balsa existente. Parece conveniente, tal como ya prevén la Ley de Aguas y sus reglamentos, convertirla en Comunidad de Usuarios, es decir, hacer posible la utilización del agua regenerada en usos adicionales a los estrictamente agrarios, que siempre pueden mantener su prioridad, si así interesara.

Los costes requeridos para este proceso de cierre del ciclo del agua resultarán sin duda muy elevados para la actual rentabilidad de las producciones agrícolas y ganaderas. La incorporación de usos en jardinería y ornamentación, por ejemplo, tendrán más capacidad de pago y ayudarán a los payeses a hacer frente a dichos costes. Siendo los consumos de energía precisos para la desalación, depuración y bombeos el factor más gravoso, sería conveniente incorporar energías verdes para atenderlos.

La reutilización del agua es tan necesaria como difícil, y no solo por los costes derivados de los procesos tecnológicos, sino también por los que suponen su aplicación a los cultivos. El Consell de Formentera debería ayudar y asesorar a los agricultores a través de su Comunidad, con carácter previo a la puesta en marcha de este nuevo aprovechamiento circular del agua dulce procedente de la desalación del agua del mar. Y lo debe hacer utilizando todos sus medios, que no son pocos. Hacer posible que los miembros de la Comunidad de Regantes conozcan cómo se está llevando a cabo este mismo proceso en otros lugares de España y dotarles de una mínima infraestructura de apoyo técnico permanente parece imprescindible. El convencimiento de que es posible llevar a cabo la reutilización es cuestión previa para hacerla posible, y Formentera no tiene por qué ser diferente de otras regiones, como pueda ser el caso de Murcia.

Las competencias del Consell de Formentera en materia de Agricultura son el marco más adecuado para encajar estas iniciativas políticas, complementarias a todas las que debe tomar en relación con el ciclo del agua y que ya pusimos de manifiesto en nuestro anterior artículo. Y también a través de estas competencias el Consell puede pedir ayudas al Govern a fin de abaratar costes y apoyar a los agricultores. Diversificar los usos y abaratar costes en su suministro son los dos elementos a resolver, una vez el agua se encuentre en condiciones de ser realmente reutilizable, para alcanzar la madurez hidráulica en la isla.

Es mucho lo que se ha venido haciendo a lo largo de las últimas décadas, destacando la potabilización del agua del mar como el mayor de los éxitos, ya que los acuíferos sobreexplotados no daban más de sí, pero es mucho lo que queda por hacer. Y lo pendiente, aunque requiere inversiones públicas o privadas, no es tanto un problema de dinero como un problema de planificación y gestión. Hay que poner orden en el ciclo del agua en Formentera y ello lo debe hacer quien tiene la última responsabilidad política y competencia.

Lograr el ‘vertido cero’ al mar supondrá otro éxito histórico en la defensa de un medio natural tan frágil como todo el litoral. El único vertido de aguas debe ser el que algunos recordamos de las aguas dulces que manaban de los acuíferos cuando estos rebosaban.

Eugenio Nadal Reimat | Ingeniero agrónomo. Ha sido presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Mesa del Agua de Aragón.