Record al principi de quan treballava fent classes -aleshores encara Educació, a les Illes Balears, estava en mans del Ministeri d’Educació de l’Estat, puix no havien estat transferides les competències a la nostra comunitat dita autònoma-, tenint alguna conversa amb algú de la central madrilenya, la persona de l’altra banda del fil em va dir una cosa així com «cualquier día que te pases por Madrid, vienes al Ministerio y lo comentamos». En aquell moment (no record encara si havia complert el quart de segle), havia passat més temps a Londres o a Edimburg que no a Madrid, ciutat que aleshores encara no em ve al cap si havia visitat ni una sola vegada. Vaig tenir clar, de manera directa, que el funcionari en qüestió, per molt ‘alt’ que fos, estava atrapat en la localitis madrilenya, era un localista de ciutat, un provincià al cap i a la fi, i que no tenia cap estat dins el cap, ni molt manco cap nació. O, en qualsevol cas, que no tenien res a veure amb un estat, i molt menys amb una nació, de la qual jo formàs part. Com que poc després em varen convocar un dia per al mateix dia a una reunió a Palma (també des de Madrid), sense tenir en compte que havia d’agafar un avió o un vaixell per anar-hi (la convocatòria era del matí per a dues hores després, perquè érem «a la mateixa província»), se’m va acabar d’esvair qualsevol dubte que em pogués quedar dins algun racó amagat de la cervellera.

Avui dia, la localitis madrilenya es veu d’una manera diàfana si hom llegeix premsa d’això que alguns errats d’osques en diuen ‘nacional’. De ‘nacional’, res de res: premsa local de Madrid, a tot estirar. Resulta dificilíssim veure-hi res que no estiga fet des d’una òptica estrictament ciutadana de la capital del Regne, sense abastar ni deu quilòmetres al voltant del barri de Salamanca. A Espanya, hi ha poquíssims mitjans de comunicació que tenguin una visió que superi un perímetre d’uns quants quilòmetres quadrats. Si fins i tot els ha rebotat allò que ‘l’Espanya buida’, entre els que queden al desert que han conreat al voltant del que se suposa que hauria de ser la seua capital!

La majoria dels mitjans de comunicació amb seu a la capital del regne no tenen cap visió global del territori que diuen abastar. Per això difícilment poden contribuir a generar cap tipus d’opinió pública més o manco global que no estiga profundament esbiaixada. Tot ho veuen a través de les ulleres de batre que porten i que els impedeixen fer cap anàlisi mínimament seriosa sobre qüestions com ara, posem per cas, alguna hipotètica reforma de la Constitució espanyola. O la molt necessària -i sembla que ja imposada des d’Europa- reforma del Poder General de Consell Judicial. La gent que es fa les opinions a través dels mitjans de comunicació, no pot entendre, tot sovent, què s’està esdevenint. I, per això, qualsevol negociació mínimament seriosa acaba derivant en una profunda humiliació, sentida com una derrota, com un desastre, com una capitulació per part de tots els que escampen veus apocalíptiques. Que, per descomptat, no tenen res a veure amb la realitat.

D’aquí a poc, hi haurà eleccions a Galícia. Galícia podria ser la nació més diferenciada de Castella, si no fos perquè Castella hi va començar a posar la grapa molt abans de ficar-la sobre Euskadi o sobre els Països Catalans. La Història, certament, deixa unes marques molt profundes. Si Galícia, com a hipotètica nació independent, avui hagués d’entrar a la Unió Europea, no compliria els criteris d’accés. I no ho faria, precisament, per mor de les característiques de la seua comunicació pública, per mor de la seua premsa. Una de les condiccions per accedir a la UE és que hi hagi pluralitat en els mitjans de comunicació. En el seu moment, aquest requisit va constituir un dels handicaps més destacables per a l’accés de Bulgària a la Unió. Avui, a Galícia, els mitjans de comunicació són, en un percentatge que els fa quasi químicament purs (és a dir, en més del noranta-cinc per cent) escorats cap a l’opció política que governa aquell país. Els principals diaris són de dretes, clarament afins al PP. La gran majoria de les ràdios són afins al mateix partit. La televisió gallega, igualment. Els mitjans més locals, majoritàriament, també. I, malgrat tot, hi ha enquestes que apunten la possibilitat que el pròxim govern gallec, si el PP no aconsegueix la majoria absoluta, sigui encapçalat pel Bloque Nacionalista Galego (BNG). Vol dir que, des de la premsa, s’està fent un esforç brutal per impedir que la tendència majoritària dins la societat es consolidi. És a dir, que actua de manera clara i decidida a favor del manteniment de l’status quo, quan no rema per a la reacció.

Serà difícil trobar comportaments propis d’una democràcia consolidada, superar el guerracivilisme o poder accedir de manera sana a debats del tot necessaris si no s’arriba a bastir una premsa que superi la localitis madrilenya o el monocromisme polític. Però resulta del tot imprescindible.