El ‘viaje interior’ de Ana

Las detenciones relacionadas con los rituales chamánicos y el consumo de ayahuasca de estos últimos días me han hecho retroceder muchos años, a mi época universitaria. Tenía una amiga por aquel entonces, llamémosla, muy espiritual. Esa que siempre hablaba de conocerse mejor a una misma, que sabía tirar las cartas, que practicaba un deporte que se llama Wing Tsung (que en su momento nadie conocía) y que siempre tenía historias que contar. Ana, que había viajado al Amazonas, conectó muy bien con su maestro de artes marciales, que precisamente era de aquella zona. Un día me contó una historia a la que en su momento no le di más vueltas, pero que hoy ha vuelto a mi mente. Su profesor le propuso unirse a un retiro espiritual. Ella, por supuesto, se apuntó. Pasaron la noche en vela, en un lugar aislado al aire libre y tomaron un "brebaje sagrado que ayudaba a la sanación del alma" (o sea, ayahuasca). Su profesor, chamán experimentado, le llevó a vivir, según me contó, un intenso "viaje interior" que le ayudó a enfrentarse con sus temores y a descubrir aspectos desconocidos de sí misma. No le dimos más importancia. Muchas veces, las personas que consumen drogas de esta clase defienden que son sencillamente sustancias naturales. La cocaína o la belladona también vienen de plantas naturales y su consumo puede llevar a un ‘viaje’ sólo de ida. Para viajar al interior, mejor visitar Cuenca o Soria.