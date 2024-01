Teoría de la millonez

El acopio incansable de millones desemboca naturalmente en la millonez. En el momento en que se entra en esa, digamos, galaxia, o campo magnético, la millonez se vuelve lo único que existe. Es todo lo que hay. No están ella y aparte el resto de cosas. En ese universo, el resto de cosas engrosa también la millonez. Esta toma aquello que al principio no son millones y millones, y lo transforma, sumándolo a la inmensa provisión. Ya son, pues, pura millonez.

Nada hay fuera de la millonez, diferenciable de ella, cuando se pertenece al acopio. Ese uno por ciento de españoles en cuyas manos se concentra el veintidós por ciento de la riqueza del país, según los últimos datos de Oxfam Intermón, se debe en cuerpo y alma a la millonez. ¿Qué otro asunto podrían traerse entre manos esas personas que no fuese la millonez misma? Ninguna es libre de sustraerse a ella. No podría, no sabría, no querría, no le gustaría. Todos tienen costumbre casi desde niños. Nacieron a la millonez a la vez que a la vida, salvo los pioneros que ingresaron ya adultos.

Solo la millonez, y lo que se conquista con millones, y la posibilidad de amasar muchos más, los hacen vivir. Chuparon la millonez. Estudiaron, comieron, respiraron, cagaron millonez. Un día morirán en ella, si mueren, obviamente, porque la millonez tiende a la perpetuación. Nada que no sea la millonez, pues, les interesa a esos pocos que cada vez van adquiriendo más y más riqueza nacional. Millonez siempre, todo el tiempo, millonez y nada más.

Pero, ¿qué es la millonez? Podríamos decir, si prescindimos de la poética, que es una maniobra de multiplicación constante de los millones. Pero la definición se quedaría escasa. La millonez es una emoción, una huella, una mentalidad, un culto, una jungla, una cifra abstracta, monstruosa, una atmósfera, una pureza, un fanatismo, un universo de millones y millonarios, una forma de ver y dominar la realidad, una épica. La millonez es otro mundo, en el que no hay ley, ni moral, ni patria, no hay nada salvo la propia millonez.