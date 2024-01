I teatre cal dir-ho de caràcter i estil, també temàtica, de caire per a gent menor sense descartar lògicament el món dels adults que sense dubte mostraran interès per la darrera obra de creació literària del sempre fructífer i fèrtil Marià Torres i Torres. ‘Teatre Infantil’ (Ibiza 2024, Miquel Costa Editor) amb il·lustracions belles i suggerents d’Antoni Marí, Tirurit. ‘Teatre Infantil’ estructurat amb cinc breus peces teatrals, ‘El príncep i la lluna’, ‘La festa de la lluna’, ‘De quan els animals parlaven’, ‘El botó de la pau’, ‘Farina tallada o garroví beach’, que configuren tot un món on tot és veritat simple i senzilla; la fantasia, el realisme, l’acostament a un escenari pitiús i a la vegada internacional i divers encara que tinc que dir que no és aquesta la primera vegada que Marià Torres i Torres s’acosta al món del teatre. Home inquiet i preocupat pel esdevenir de la nostra cultura més nostra és doctor en Filologia Catalana i s’ha mogut i d’això fa anys molts anys en diverses àrees i escenografies diverses. Poesia, lingüística, assaig han modulat i vertebrat el seu inquiet món de la creació, de l’escriptura. «Escriure per a infants» -diu al pròleg de ‘Teatre Infantil’, Bernat Joan i Marí- «constitueix una art ben complicat. No basta amb el fet de dominar la llengua ni, en cas d’escriure teatre, l’art de l’escena. Tampoc no n’hi ha prou amb el domini de determinades tècniques d’expressió. Ni amb una traça a l’hora de conèixer la gramàtica i d’aplicar-la...». Paraules de sentit comú quan l’artista visita, ara és el cas de Marià Torres i Torres, l’univers el teatre en versió infantil. Obres molt ben escrites, alternant la prosa i el vers, la fantasia, l’esperit lliure i creador, l’empenta literaria donen fe i ho constata la qualitat d’un llibre escrit per ser llegit -si es amb companyia i a la vora del foc encara millor- però també per a ser representat sobre l’escenari.