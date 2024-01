Conocerse para entenderse

Tal como alborea el horizonte político y asumiendo que la peor receta y la menos patriótica será la que incremente nuestro potencial de discordia, el mejor deseo para el año iniciado sería intentar que los españoles nos comprendiéramos mejor, comenzando por la fórmula clásica de conocernos más, y la premisa de ponernos en el lugar del otro. ¿Sabemos en el resto de España lo bastante, por ejemplo, de Catalunya, de su historia, su conciencia y sus aspiraciones seculares? El jesuita barcelonés Miquel Batllori, fallecido hace casi dos décadas, fue un historiador de prestigio universal, premio Príncipe de Asturias y confesadamente no separatista. La lectura de sus memorias, editadas dos años antes de su muerte (El Acantilado, 2001), podría ser una buena aproximación a la evidencia del «hecho catalán», aunque no hayan sido dictadas con ese propósito, o incluso por no haberlo sido.