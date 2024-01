45 días de crisis en Formentera y sumando

Los vecinos de Formentera no dan crédito a lo que está pasando en el Consell insular con la crisis de gobierno que, sin beberlo ni comerlo, observan ojipláticos. Desde hace 45 días parece que no hay nadie al frente de la acción de gobierno. Los consellers de la coalición conservadora de Sa Unió siguen trabajando en sus áreas pero no hay coordinación y cada uno va a su bola. Todos ellos se afanan, como bien pueden, en sacar sus temas adelante, pero esos esfuerzos tienen poca o ninguna repercusión, ni se avanza en los temas pendientes. Los únicos que, en estos momentos, están manteniendo el gobierno insular son los anónimos técnicos y funcionarios, que tampoco tienen directrices concretas que seguir, por lo que optan por el mal menor, continuar trabajando cumpliendo con su obligación. En política cada día cuenta o resta según los resultados. En el caso de Formentera estamos como la mínima temperatura ambiente de estos días, a cero grados, congelados. Los consellers de Sa Unió y el cuestionado presidente del Consell, Llorenç Córdoba, están alargando una situación que no genera beneficios a nadie. Lo que está claro es que no pueden seguir así durante los tres años y medio que quedan de legislatura o ¿pretenden alargar la crisis sine die?