CGPJ: pròrroga i democràcia

Abans de Nadal la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels diputats, na Míriam Nogueras, va encendre una part de la cúpula judicial (la menys adaptada al sistema democràtic) en anomenar, amb noms i llinatges, una part dels jutges que ella considera que han comès lawfare. Com és cosa sabuda, perquè el terme es va popularitzant, la lawfare és la utilització del poder que et dona fer part de la cúpula judicial per intervenir en les decisions polítiques. De seguida, una tropa de fiscals (crec que fins a un centenar) varen demanar al fiscal general de l’Estat que emprengués accions contra la diputada. Amb més sentit comú que tots ells, el fiscal general de l’Estat va decidir no fer-ho. Però, enmig d’aquest debat, a molts se’ns va repetir una pregunta que ens hem fet moltes vegades: si els membres de la cúpula judicial cometen delictes, qui els jutja? Teòricament, si es tracta només d’un, els altres tenen potestat per portar-lo davant els tribunals i fer-lo pagar pel delicte. Però, què ocorre si decideixen delinquir en bloc? Qui els pot jutjar? S’ha d’esperar una intervenció d’Europa, al cap de cinc o sis anys?

Són preguntes que ens feim i que, sistemàticament, queden sense resposta. Com no hi ha resposta (si més no democràtica) al bloqueig imposat pel PP de la renovació del Consell General del Poder Judicial. Teòricament, el CGPJ s’hauria d’haver renovat fa cinc anys, però, com que no hi ha acord entre PP i PSOE i es necessita majoria qualificada per renovar-lo, l’esmentat organisme continua sense renovar. D’alguna manera, idò, aquests senyors estan fora d’allò que preveu la Constitució espanyola, a la qual sempre apel·len però que no són tan escrupolosos a l’hora de complir-la. Fixem-nos, així mateix, que quan govern el PP l’esquerra sol complir les disposicions constitucionals i llavors sí que el Consell es renova. Però, ai las!, quan governen les esquerres, el PP bloqueja el Consell, per mor de la majoria qualificada necessària. Així mateix, certament, segons la Constitució mateix, té potestat per fer-ho, el PP. Però el fet que tengui potestat per fer-ho no implica, sinó ben al contrari, que no s’estiga vulnerant la Constitució. S’està vulnerant i s’està fent d’una manera conscient (tant per part del PP com dels membres prorrogats del CGPJ, que sempre podrien dimitir en massa, que seria l’única manera de situar-se dins la llei, i no al marge, voluntàriament).

Abans de Nadal ens va arribar la notícia que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el president del govern de l’Estat, Pedro Sánchez, havien arribat a un acord per fer algunes reformes democràtiques en el sistema polític espanyol, alguna de les quals té a veure amb la llengua. Tenint en compte que el sistema judicial no s’ha adaptat (encara) a les característiques de l’Estat autonòmic, la futura Llei de Plurilingüisme pot corregir aquesta manca adaptació (si més no en el camp de l’oficialitat de les llengües). Hi ha algun altre lloc al món, no dic ja a Europa (que la resposta, clarament és NO), on els jutges no hagin de saber, obligatòriament, les dues llengües oficials, allà on n’hi ha dues? Pot exercir un jutge, a Flandes, sense saber flamenc? Pot exercir un jutge, al Quebec, sense saber francès? Pot exercir, un jutge, a les illes Aland (Finlàndia) sense saber suec? La respotsa, en tots tres casos, és no. Evidentment, els jutges, arreu del món, han de saber les llengües oficials d’allà on exerceixen (i no només una, si n’hi a dues). Quina se n’empescaran, per intentar botar-se la llei, quan aquesta s’aprovi al Congrés?

Imaginem un supòsit paral·lel a això que està passant amb el Consell General del Poder Judicial. Imaginem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’aquí a quatre anys, decidís no convocar eleccions. Evidentment, la Constitució diu que sí que n’ha de convocar. Però la potestat de convocar-les la té ell. Per tant, atenent a aquesta potestat, que també li dona la Constitució, imaginem que aquest senyor digués: no convoc eleccions. I no en convocàs. Imaginem que passassin sis mesos amb el govern de l’Estat prorrogat. Què dirien, els de l’ABC, El Mundo o La Razón? Què dirien els mitjans de comunicació en general? Què diria l’oposició? Què dirien, si, al cap d’un any continuava sense convocar eleccions? I què dirien, si en passaven cinc? Tothom convendria, efectivament, que una democràcia s’havia convertit en una dictadura. Tothom titllaria el president del govern de dictador. I seria molt difícil treure’ls la raó.

Els del CGPJ, emperò, fa cinc anys que no hi haurien de ser. Hi continuen sent. El PP en bloqueja la renovació, però ells no dimiteixen. Seria tan fàcil com això, renovar-lo. Ells es mantenen peu a banc, amb el mandat caducat, durant cinc anys, i no els cauen els anells. I ningú no els titlla de dictadoretxos del tres al quarto, ni els escarneix, ni els ‘afea’ la seua manca de tarannà democràtic. I continuu acabant amb la pregunta del milió: qui els posa a solc (a solc democràtic, vull dir), als jutges, als que han de jutjar? Qui els torna a la Constitució, quan voluntàriament, conscientment, deliberadament, se’n surten?