Un ladrón de los nuestros

Cuando se comete un delito en Ibiza o Formentera nos fijamos rápidamente en la nacionalidad del presunto autor. Si es marroquí, argelino, colombiano, argentino, rumano o de cualquier otra nacionalidad enseguida pensamos que los delincuentes que tenemos en casa son inmigrantes extranjeros que vienen «a robarnos y a quitarnos el trabajo». Como si los nacionales estuvieran libres de culpa. Pero cuando se cita que el presunto autor del delito, sea del tipo que sea, es español parece que no ha pasado nada, que nuestros delincuentes lo son menos por ser españoles. Incluso lo justificamos con frases como «pobre, es que tiene problemas personales, familiares y con las drogas», suele ser una frase común. Como si en nuestro país no hubiera personas a las que les gusta lo ajeno o que prefieren vivir al margen de la ley. Es una reacción socialmente reprobable, es como justificar que si eres español parece que tu delito sea menor. Pero si vemos que es un ladrón extranjero, mejor si es magrebí, no dudamos en proferir todo tipo de insultos. Como si los robos, el tráfico de drogas o la violencia contra las mujeres fuera una cosa de extranjeros. Tenemos que ser todos muy cautos a la hora de juzgar y no dejarnos llevar por los comentarios racistas y ciegos que nos invaden.