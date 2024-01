Luz sin vida ni comercio de proximidad

Nunca ha estado tan iluminada la isla como en estas navidades. Hay miles de leds incluso en calles desiertas, por las que en estas fechas no pasa nadie o no hay un solo negocio abierto, como ocurre en Sant Antoni. Sí, son muy bonitas esas decoraciones, pero a la vez resultan tristes, incluso patéticas, porque por esos viales apenas transita gente y porque de la mayor parte de los locales cuelga el cartel de se vende o se alquila desde hace muchos años. Se supone que el objetivo de este despilfarro de luz es dar vida a las calles, favorecer el espíritu navideño y el consumismo inherente a estas celebraciones para apoyar al pequeño comercio, pero este lleva años languideciendo en esa urbe, donde hay calles sin un solo local en activo. Y no es que estén ahora cerrados porque abran sólo en temporada, es que hace mucho tiempo que sus dueños los liquidaron por no ser viables. La juerga se concentra estos días en el Passeig de ses Fonts, pero no deja de ser un espejismo, pues más allá de las fronteras de ese oasis de actividad, donde corre el alcohol y huele a fritanga, hay un páramo en el que apenas hay señales de vida porque la mayor parte de su población vive la Navidad en sus lugares de origen y porque el comercio de proximidad va camino de la extinción.