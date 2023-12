2024: Dos models per a Eivissa

Amb motiu de l’inici del nou any, com a secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa i en nom propi, voldria traslladar al conjunt la ciutadania el desig que ens acompanyin la salut, la feina i la felicitat durant tot el 2024. Són uns dies per compartir moments d’alegria amb la família i els amics, per celebrar i transmetre les nostres tradicions, i també per recordar amb enyorança les persones estimades que ens han deixat. Dies per descansar, reflexionar i manifestar els nostres anhels per a l’any nou any que comença. I és per això que, a través d’aquestes línies, vull transmetre les opinions del PSOE d’Eivissa respecte a l’any que deixam endarrere i el que esperam per al 2024.

La consideració general és que, des del punt de vista de cicle polític, l’etapa iniciada el 2023 és d’una enorme polarització entre dos models molt distanciats. En els àmbits local, insular i autonòmic, després de les eleccions del mes de maig, s’ha imposat el model de dreta i ultradreta, que democràticament ha aconseguit suports majoritaris de la ciutadania. Des del PSOE no podem estar satisfets d’aquells resultats, que ens varen deixar a l’oposició a totes les institucions municipals i insulars d’Eivissa. Forma part de la democràcia acceptar els canvis de cicle, entendre que les idees o la feina feta poden no ser acceptades o prou valorades i reconèixer els errors propis, i així ho hem fet. De la mateixa manera que tenim molt clar que no pensam renunciar a la defensa dels nostres ideals, que en cas del Partit Socialista ens acompanyen des de fa més de 140 anys sobre la base de la defensa de la solidaritat, la igualtat i el progrés per al conjunt de la societat.

Que el model polític que proposa el PSOE per al progrés de la societat és sòlid es demostra amb la reacció que es va donar en les posteriors eleccions generals del mes de juliol, en el cas d’Eivissa amb l’elecció de la nostra diputada, Milena Herrera, i del senador de la coalició unitària dels partits progressistes, Juanjo Ferrer, i que amb la constitució de les Corts va permetre investir Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats, fet que ens ha omplit de satisfacció perquè no hi ha millor persona per conduir la cambra en aquesta legislatura que vol ser recuperació de la concòrdia, de modernització del país i d’avenços socials.

Al contrari que el Partit Socialista, la dreta i la ultradreta es va negar a acceptar els resultats de les eleccions, encenent campanyes de desqualificació, odi i, inclús, d’agressions antidemocràtiques i perilloses per a la convivència. Varen basar la seua campanya de les generals en l’insult al PSOE i al president Pedro Sánchez, i així han continuat, lamentablement, després de les mateixes i possiblement així continuaran també durant aquest nou any. Les cites electorals, per tant, han deixat dos models polítics molt contraposats, que estan començant a tenir els seus efectes damunt del país i, concretament, de la nostra illa.

Per tot això, creim que 2024 serà un any de manifestacions i d’actuacions molt contraposades quant a les polítiques públiques. Eivissa es troba en un moment crític en molts aspectes: l’àmbit social, com són les desigualtats per raons econòmiques, de gènere o d’edat, així com l’accés a l’habitatge; els reptes territorials i mediambientals, amb greus problemes com són la gestió dels residus i de l’aigua; el model turístic, per la saturació i el descontrol que patim en moltes zones; i la defensa de la cultura, la llengua i el patrimoni de la nostra illa.

Les polítiques que ha proposat la dreta i la ultradreta en aquests primers mesos de govern deixen de banda totes aquestes qüestions apuntades i, en molts de casos, les agreugen. Decisions del Consell Insular com aprovar un Pla territorial que turistifica tot el camp, inclús les zones protegides, amb 1.400 noves cases amb lloguer turístic, incrementa l’especulació i la construcció al sòl rústic i, per contra, no pren mesures contra la saturació, per la protecció del territori i dels recursos naturals, incompleix el compromís de regular l’entrada de vehicles i deixa que el transport públic es continuï degradant fins al límit de vehicles que acaben incendiats, confirmen la nostra preocupació sobre el que pot passar el 2024.

El mateix amb les qüestions socials o culturals, ja sigui amb mesures del Govern balear de Marga Prohens com la segregació lingüística dels alumnes, que és una autèntica barbaritat, o qüestions que poden parèixer menors, però que són d’una càrrega de gran profunditat, com la intenció del PP i Vox de Sant Josep de llevar el nom del carrer de la sindicalista Margalida Roig ‘Llogat’, que finalment, gràcies a la pressió política i ciutadania, s’ha aconseguit aturar.

Per contra, el nou govern de coalició progressista a Espanya, amb el president Pedro Sánchez, ha decidit donar en 2024 continuïtat a mesures socials amb un nou paquet ‘anticrisi’, fet que permetrà mantenir la gratuïtat del transport públic, el manteniment de l’IVA al 0% per a aliments bàsics, la pròrroga del bo social per a famílies vulnerables, la limitació a les pujades de preu i rebaixes fiscals de l’energia, així com ajudes a la indústria, i altres mesures tan necessàries i importants com la revalorització de les pensions contributives al 3,8%.

En definitiva, el que tenim per endavant en aquest nou any que comença són les grans qüestiones relacionades amb les urgències socials, i en el cas d’Eivissa pos en primer lloc l’accés a l’habitatge, i totes les relacionades amb la gestió d’un territori preciós, però molt fràgil com és la nostra illa, i la defensa del llegat que ens han deixat les generacions precedents. Aquestes qüestions s’abordaran des de l’òptica de dos models polítics molt diferenciats. I és per això que la Federació Socialista d’Eivissa obri les portes a totes les persones que vulguin participar-hi activament, col·laborar-hi des de les seues pròpies entitats o de manera individual, o simplement conèixer la feina que feim, en aquest nou any ple d’il·lusions, de reptes i d’oportunitats.

Bon any 2024 a tothom!

Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ | Secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa i portaveu del PSOE al Consell Insular