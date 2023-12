El catetismo ilustrado

Me hace gracia cuando alguien se permite el lujo de calificar como cateto a otra persona simplemente porque tiene origen rural o porque es de pueblo y porque hay cosas de las grandes urbes que no entiende o no comparte. Cateto: persona palurda, pueblerina, torpe o inculta.

Decía Einstein que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Y durante mucho tiempo la medida de cultura la daban las ciudades, la instrucción en nuevas tecnologías y la cantidad de conocimientos teóricos adquiridos. La famosa imagen de Paco Martínez Soria con su boina, llegando a la capital con las cestas con gallinas y embutidos, caló en el subconsciente de toda una generación que entendía que lo chic y moderno era vivir en el centro de una gran urbe, rodeado de coches, ruido y bullicio. Como una especie de superioridad moral y cultural frente a lo folclórico y lo rústico. Yo pensaba que, durante la pandemia, al apreciarse la verdadera dependencia alimentaria de las ciudades frente al campo, muchos caerían del guindo al entender que sin lo rural la vida urbana no es sostenible; fue un espejismo, lo mismo que el apoyo a agricultores y ganaderos que no pararon en esos días para asegurar suministros regularmente. Lo que no ha cambiado es mi convicción de que, en caso de extrema necesidad, alguien que sabe sacar lo preciso de la tierra y de los animales para sobrevivir tendrá bastantes más ventajas que quien jamás ha salido del asfalto. No sé si han visto ustedes el vídeo de ese chaval que se propone desmenuzar un pollo (ya limpio y envasado entero, no vivo y con plumas) y suda verdaderas fatigas hasta lograrlo: supongo que en el fondo sabía que, de ponerse complicada la cosa, llamaba a una hamburguesería a domicilio y se acabó el problema. Por eso para mí un cateto es alguien que no sabe adaptarse a las circunstancias, y les aseguro que de esos hay muchos más en las capitales que en los pueblos, muchos con licenciaturas y titulaciones tan absurdas como rimbombantes. Hay una sabiduría milenaria en quien es capaz de entender los ciclos de la tierra y las siembras, en quien sabe ordeñar una vaca, curar una herida o encender una lumbre con lo mínimo. Que no digo yo que todo el mundo tenga que dedicarse a eso, pero que ya está bien de mirar desde la superioridad porque sabes (o eso te crees) usar un ordenador, manejar redes sociales o distinguir el rojo Valentino del resto de colores. Porque luego te crees que los huevos salen de una fábrica, y pasa lo que pasa.