Un paraguas roto por Navidad

Meses antes, José Vicente había buscado un hermoso abeto. Lo plantó en el campo y el árbol enraizó y prosperó con tal vigor que cuando llegó la Navidad sintió lástima de él y desbarató un paraguas viejo para colgar bolas y espumillón de sus varillas. Fueron una de las fiestas más felices de mi infancia, de higos secos, carnes humildes asadas en la lumbre, turrones y villancicos junto al paraguas, cuando las gambas todavía eran un exotismo de ricos y las luces eran las de las casas de los vecinos a las que los niños acudíamos en tropel para felicitar las Pascuas y arrasar con las bandejas de dulces que nos ofrecían. Cuando el único regalo llegaba por Reyes y era un tesoro precioso. No puedo evitar ser muy navideña como tampoco puedo evitar los ecos dichosos de aquella infancia, la nostalgia y el amor por quienes me los regalaron. Pero este año los únicos adornos que colgarán de mi casa serán las flores de los cactus de Navidad, que están brotando tardíamente por el calor, porque soy incapaz de visualizar un belén que no sea de escombros y lágrimas. Seguramente ya lo han oído: «Guarda silencio cuando los niños duerman, no cuando mueran». Más de 8.000 hasta ahora en Gaza y nuestra hipócrita UE no ha tenido ni siquiera piedad para pedir un alto el fuego por sus vidas. Estamos dejando de ser humanos, y no sé qué celebrar.