Feliz y templadito fin del mundo

Solete, cielo azul y días estupendos. El cambio climático altera rutinas y biorritmos. Antes, el año evolucionaba así. Tras el frenesí de agosto, septiembre se disfrutaba como esa propina que contiene todo lo bueno del verano y ninguno de sus inconvenientes. Las lluvias y la oscuridad de noviembre nos sumían en la melancolía, pero luego uno se aclimataba y organizaba una vida puertas adentro: torradas invernales, cursillos, lecturas y cultivar el jardín interior, por así decirlo. Y al llegar a marzo uno ya está harto del invierno y cuando empieza a asomar la primavera como que se te inflamaba el pecho y se reiniciaba el ciclo hasta terminar agosto cansado ya del verano. Eran las estaciones, ¿se acuerdan? Este año, con tanto calor, ni siquiera me he puesto triste en noviembre. ¿Quién me robó la melancolía? Y seguimos en una especie de primavera perpetua, en un feliz fin del mundo porque ahora el ciclo es otro. Ahora se desea que este invierno suave dure para siempre y no mute en el horror infernal que se desatará a partir de mayo, con sequía, noches tropicales y cuando la norma sean temperaturas superiores a los 40 grados. El verano de antes es el octubre de ahora. Y el verano de ahora, pues no me lo quiero ni imaginar, pero debe ser incompatible con la vida.